Dans les coulisses du spectacle Cathédrale de lumière à Rouen

Rouen, France

22 heures samedi 24 août. Les lumières s'éteignent. Le show commence. Sur la façade de la cathédrale de Rouen, des centaines de couleurs, de mouvements, de thèmes lumineux et sonores s'enchaînent, sous les yeux des spectateurs. Pendant 50 minutes, les spectacle Les Nouveaux mondes puis Vikings, créés par Cosmo AV, sont projetés à deux reprises. Tout se déroule sans accroc. Mais comment tout cela est possible ?

A chaque édition, 260 000 personnes en moyenne viennent assister au spectacle. © Radio France - Noémie Lair

Pour tout comprendre, il faut remonter un peu plus d'une heure en arrière. Étienne David, régisseur pour la Métropole de Rouen, arrive à l'office de tourisme un peu avant 21 heures. Il monte au premier étage du bâtiment, s’assoit derrière les écrans d'ordinateur et lance les logiciels. Comme chaque soir, il sera tout seul pour s'occuper de toute la technique. Ils sont cinq régisseurs en tout à se relayer tout au long de l'été.

Il descend ensuite ouvrir les placards qui renferment les deux enceintes situées à gauche et à droite de la cathédrale puis, avec les agents de sécurité, déplace les bacs à fleurs pour sécuriser la zone.

Place enfin aux tests son et lumière. Le régisseur retourne derrière ses écrans, lance un "bruit rose", un souffle presque inaudible pour les spectateurs mais qui permet à Etienne David de vérifier que les deux enceintes fonctionnent bien. Dernière étape : afficher des lignes rose, bleues et jaunes sur la cathédrale. "Cette magnifique mosaïque qui nous indique si tout fonctionne."

Ce dispositif lumineux permet au régisseur de vérifier que les projecteurs fonctionnent. © Radio France - Noémie Lair

Tout est ok. Il ne reste plus qu'à attendre le feu vert, c'est-à-dire l'extinction automatique des lampadaires. "Allez, image, son, c'est parti !" Etienne David appuie sur un bouton, court à la fenêtre vérifier que Les Nouveaux mondes est bien lancé. Tout se passe bien, il n'a plus qu'à surveiller la température dans la cabane hébergeant les projecteurs sous le Printemps pour éviter la surchauffe.

Évolution technologique

Il n'y a eu aucun pépin majeur au cours de la saison, grâce notamment, aux évolutions côté technique : "la technologie a évolué de façon considérable, elle est beaucoup plus stable. Au début c'était l'enfer, on avait du matériel type gros diapos et il y avait plein de problèmes. Maintenant, nos systèmes sont hyper stables et conforts." Il y a aussi eu du changement avec les travaux du parvis de la cathédrale puisque tous les câbles passent désormais en sous-terrain et non plus accrochés dans les arbres.

Cathédrale de lumière est projeté à 22 heures jusqu'au 31 août, puis à 21 h 30 jusqu'au 15 septembre. © Radio France - Noémie Lair

En cas de souci, le régisseur peut appeler un technicien d'astreinte d'ETC - entreprise qui détient les machines - qui, à distance, l'aidera à trouver une solution.

Les spectateurs apprécient

La magie opère chez les spectateurs : "C'est vraiment très joli, ils se servent bien du décor de la cathédrale pour projeter", "C'est magnifique, du travail bien fait !", "On vient tous les ans, c'est très bien, on n'est pas déçu." Seul bémol pour certains, le manque d'explications mais comme le soulignent d'autres spectateurs "Cathédrale de lumière progresse d'années en années". Alors pas de doute que l'an prochain, la soirée sera encore plus belle.