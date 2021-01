Sur le tournage de la série Germinal à Arenberg

La très propre entrée de la fosse d'Arenberg Creative Mine est complètement recouverte de boue, des braseros sont allumés sur le carreau, on découvre aussi une forge, on entend un cheval hennir, en quelques minutes nous voilà plongé à la fin du 19° siècle, à part les caméras et matériel de production plus de traces du 21°. Le plus petit, et plus ancien chevalement du site a même retrouvé un ascenseur totalement refait par les équipes qui ont posé leurs peintures et leurs outils depuis octobre.

L'entrée de l'ascenseur a aussi été reconstituée dans un des studios de la cité numérique, dans l'autre studio, direction le fond de la mine, avec des puits, des veines, des galeries crées de toute pièce, dont la plupart ont été sculptées en polystyrène.

Pour être le plus réaliste possible l'équipe a reçu les conseils et archives du musée de Lewarde, ceux d'une documentaliste.

Quand aux costumes il y en a environ 700 avec notamment les barrettes les fameux chapeaux en cuir des mineurs qui ont été refaits pour l'occasion.

Plus d'un million et demi ont été investis entre les décors et les costumes pour recréer l'univers et l'ambiance fin 19°, un projet très important pour Isabelle Quillard, la cheffe décoratrice, "un rêve".

L'équipe a aussi utilisé des décors d'époque comme la lampisterie restée dans son jus, et même dans des décors du film de Berri.

Certains figurants ont aussi participé aux 2 adaptations du roman de Zola comme Cédric, petit-fils de mineur qui avait joué à l'âge de 11 ans. L'ouvrier de chez Toyota se rappelle que le long métrage avec Depardieu et Renaud avait largement contribué à sauver le site, il a fait des pieds et des mains pour être de nouveau dans l'aventure

Mon grand père me parle tellement de la mine, tout ce qu'ils ont vécu, que c'était un truc à vivre, pour pouvoir voir ce qu'ils ont vécu jeunes, comment ils ont galéré

2400 figurants de la région ont participé à cette série tournée aussi au fort de Seclin ou à la gare de Fresnes sur Escaut.

La mini série de 6 épisodes de 52 minutes écrite par Julien Lilti et réalisée par David Hourrègue devrait être diffusée sur France Télévision cet automne. A l'affiche Louis Peres dans le rôle d'Etienne Lantier, Thierry Godar (Maheu), Alix Poisson (La Maheude), Guillaume de Tonquedec (Philippe Hennebeau) ou encore Natacha Lindinger (Mme Hennebeau).