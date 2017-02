Dans les cuisines du Hittau, le nouvel étoilé des Landes

Yannick Duc vient de recevoir l'une des plus belles récompenses dont un chef peut rêver : sa première étoile au guide Michelin. Il devient le quatrième étoilés dans les Landes. Samedi midi, c'était le tout premier service depuis l'annonce. Reportage dans les cuisines.

"On a préféré fermer jusqu'à samedi midi. Avant, nous n'étions pas prêt. Nous avons encore du mal à y croire." Yannick Duc, le chef du Hittau, s'autorise tout juste un sourire, encore sonné par la nouvelle de cette première étoile, décernée par le Michelin. Son restaurant, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, est resté fermé de jeudi, le jour de l'annonce, jusqu'à ce samedi midi. L'équipe avait fait le déplacement à Paris, pour recevoir cette toute première étoile du fameux guide rouge.

Yannick Duc, devant Le Hittau à Saint-Vincent-de-Tyrosse © Radio France - Lisa Melia

"La meilleure table"

Pourtant, dès le vendredi midi, les appels ont afflué. Ce samedi, pour le déjeuner, la salle est quasiment pleine. Certains sont des curieux, qui viennent parfois de loin. D'autres, comme Thomas et Florie, un couple marié de Parisiens, connaissaient déjà la maison. De passage à Hossegor, ils ont décidé de déjeuner au Hittau pour fêter cette étoile, très méritée selon eux.

"C'est d'abord le service, impeccable, mais aussi la cuisine, gastronomique et raffinée", affirme Thomas. "Nous étions venu avant qu'ils obtiennent cette étoile au Michelin, l'été dernier, et j'en garde un souvenir merveilleux, renchérit Florie. J'étais enceinte et le chef s'est assuré que je puisse manger de tout, alors que les femmes enceintes ont plein de restrictions alimentaires. Sur la côte landaise, c'est tout simplement la meilleure table."

De la personnalité dans l'assiette

Côté cuisine, Yannick Duc a presque du mal à accepter le compliment. Ils sont trois devant les fourneaux : le chef, Ludovic, son second et Florence, chef de son propre restaurant, la Table de Florence à Seignosse, venue en renfort pour ce service un peu particulier. Côté salle, François et Magalie, l'épouse de Yannick Duc, "c'est elle la vraie Tyrossaise", précise le chef.

Les cuisiniers évoluent avec l'aisance que donne l'habitude, se croisent sans se gêner. Par un tour de force propre aux chefs, la cuisine reste absolument immaculée et ordonnée, malgré l'ébullition qui y règne. "Yannick a travaillé à Matignon", précise Magalie avec fierté. Le type d'informations que Yannick Duc ne pense pas à donner. Il préfère louer les talents de son équipe plutôt que de récolter les lauriers.

C'est la reconnaissance de notre travail à tous. S'ils n'étaient pas là, je ne pourrais pas aller très loin, tout seul. Ma cuisine, c'est la volonté de trouver de bons produits, de bien les travailler. Je viens d'un milieu qui n'était pas favorisé. J'observais mes grands-mères, qui faisaient une cuisine simple, la cuisine du travailleur, mais qui ne manquait pas de personnalité. - Yannick Duc

Yannick Duc © Radio France - Lisa Melia

Saint-Jacques, raviolis et curry, notamment, composent ce plat © Radio France - Lisa Melia

Cuisine du Sud-Ouest

Cette apparente simplicité cache tout de même des heures de recherche. Ce midi-là, l'équipe teste les dolichos, des petites fleurs violettes, comestibles bien sûr, qui habillent sa préparation. Le chef détaille comment il utilise son poivre, des baies de timur qui donnent un goût particulier aux amuses-bouches offerts à tous les clients. "C'est ça que j'aime, précise Yannick Duc. Expérimenter, faire goûter aux gens, trouver le bon équilibre."

La cuisine est une passion depuis l'enfance pour le Landais d'adoption. Dès l'âge de 5 ans, il aime faire de la pâtisserie. En troisième, pour son stage de découverte, il choisit un restaurant. "Je suis arrivé dans la cuisine à 10h du matin. L'ambiance, la tension... immédiatement, j'ai su que j'étais à ma place. Ce serait mon métier."

Alors que va changer cette étoile ? "Nous nous sommes posés la question, reconnaît Yannick Duc. Et puis nous avons décidé de ne rien changer." Tout au plus, la distinction du Michelin représente un défi, pour "continuer à s'améliorer et à proposer ce que nous savons faire de mieux", explique le chef. Mais l'équipe a décidé de ne pas modifier la carte ou la manière de travailler. "Nous sommes tous du Sud-Ouest, c'est ce que nous réalisons dans l'assiette et nous ne changerons pas."

Yannick Duc prépare les amuse-bouches © Radio France - Lisa Melia