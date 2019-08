Dans les Deux-Sèvres, l'opération Niort Plage régale les enfants et les seniors

A Niort, les habitants qui n'ont pas la chance de partir en vacances peuvent se rassurer. Comme chaque été depuis 12 ans la municipalité leur propose toute une palette d'activités gratuites dans le cadre de Niort Plage.

Ca va du canoë-kayak au pédalo, en passant par le tir à l'arc, le stand-up paddle, le beach soccer ou des initiations aux arts martiaux. A chaque fois dans des lieux différents (Place de la Brèche, Pré leroy, etc), ce qui donne l'occasion aux Niortais de se réapproprier leur ville. Exemple au Pré-Leroy où la famille Durand est venue amener sa petite fille Mila, 4 ans, à une activité qu'elle adore : le poney !

Sur les bords de Sèvres, Monique, Hélène et Jacqueline essaient de profiter au maximum des activités de Niort plage, en l'occurrence, là, des cours de "gym senior" au Pré-Leroy. Langue coincée entre les lèvres, mines concentrées, et 1, 2, 3, 4... les élèves, appliquées, décomptent les pas de la chorégraphie en rythme. C'est Isabelle Amiot qui donne les cours de gym seniors dans le cadre de Niort plage.

"On commence par un échauffement, ensuite on enchaîne avec du cardio. Je leur fais faire une chorégraphie pour la mémoire aussi. Puis, on enchaîne avec du renforcement musculaire avant les étirements et la relaxation"