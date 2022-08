Dans les Deux-Sèvres, le parc de la Vallée renoue avec le succès

"Sur cette saison je pense qu'on va dépasser les 10.000 entrées de plus par rapport à 2019", estime Thierry Montalétang. Le gérant du parc de la Vallée, à Massais près de Thouars dans le nord Deux-Sèvres, s'attend à approcher une fréquentation globale de 90.000 entrées en 2022. Un soulagement après deux années plombées par la crise du coronavirus. Le responsable du parc de loisirs y voit une explication principale : "On disait en 2019 que les gens allaient rester autour chez eux. C'est cette année qu'ils le font. Alors maintenant, l'essence chère, plein de choses, ça leur permet de faire du local".

Rattraper le retard lié au Covid-19

"Heureusement qu'on monte pour rattraper le retard perdu sur ces deux ans", lance Thierry Montalétang. Une autre mauvaise année et "c'était la faillite". Car les factures sont aussi à la hausse. "Notre maintenance nous coûte très très cher. Normalement en fin de saison il faut qu'on achète du fer, plein de choses. Là ça a déjà pris très fort. On n'arrive même plus à faire de stocks, on achète au compte-goutte et des fois on est obligé d'immobiliser un sujet de manège".

Le parc de la Vallée doit faire face à une augmentation du coût des matériaux pour la maintenance des manèges. © Radio France - Noémie Guillotin

Une nouvelle attraction se fait attendre

Une trentaine d'attractions sont proposées sur le site : montagnes russes, toboggans, trampolines... une nouveauté cette année : Le Swing. "Un manège de chaises volantes géantes pour les adultes", précise Thierry Montalétang. En revanche, un gros investissement prévu pour 2022 se fait lui attendre : le River Splash. "Ils ont des gros problèmes au Portugal au niveau de la fabrication à cause du Covid", déplore le responsable du parc de la Vallée. Il espère pouvoir proposer cette attraction en 2023. "C'est une attraction qui doit nous amener entre 7000 et 8000 entrées".

Le Bobsleigh, attraction phare du parc de la Vallée. © Radio France - Noémie Guillotin

Autre problématique : l'emploi. Le parc a eu suffisamment de saisonniers. "C'est plutôt en CDI qu'on a du mal à trouver. On cherche une personne pour la maintenance, une pour les espaces verts et un commercial", liste le gérant.

