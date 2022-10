Dans les frimas de l'automne, la Nuit du Polar de retour à Châteauroux ce samedi 15

Il est de retour ! L'évènement littéraire castelroussin Nuit du Polar, organisé par le magazine et maison d'édition La Bouinotte se rappelle au bon souvenir des castelroussins et berrichons. Il se déroule ce samedi, de 10h à 19h à la mairie de Châteauroux. mais d'autres surprises sont prévues à Equinoxe et au cinéma l'Apollo.

ⓘ Publicité

Pierre Pouchairet, tête d'affiche

Bien évidemment c'est le salon du livre qui tient la vedette avec la quinzaine d'auteurs présents dans le hall de la mairie de 10h à 19H. En têtes d'affiches, Jérôme Leroy, auteur plusieurs fois récompensé notamment du Prix Quai des polars en 2015, du Prix Rive Gauche à Paris en 2017 et tout dernièrement récemment du Grand prix de l'imaginaire au Festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo en juin dernier ; Sébastien Gendron grand spécialiste du polar dont les 3 derniers romans ont été publiés dans la collection Série Noire de Gallimard ; et puis le berrichon, Pierre Pouchairet sera à l'honneur . L'ancien commandant de Police Nationale devenu écrivain a une actualité brûlante, le 4 novembre prochain, Amazon prime diffusera l'adaptation pour le cinéma, par Olivier Marchal, de son roman Mortels trafics (prix Quai des Orfèvres 2017) intitulé Overdose. Il en parlera avec le public lors d'une rencontre à 11h.

La Bouinotte, organisatrice de l’évènement, célèbre les 10 ans de sa collection polars Black Berry lors d'une table ronde à 17h15 avec ses auteurs fétiches comme Pierre Belsoeur, Xavier Viallon ou David Verdier. A découvrir pour les curieux, le matériel des techniciens en identification criminelle de la gendarmerie est exposé et commenté toute la journée au 1er étage de la mairie. Une intervention du Colonel Aude Ponroy. Éclairage sur les méthodes d’enquête criminelle de la Gendarmerie nationale est d'ailleurs prévue à 1-h15

Nuit Blanche Le Parrain à l'Apollo

Pour les 7-10 ans des " jeux enquêtes" sont proposés à la médiathèque Equinoxe ainsi qu'aux bibliothèques de Saint Jean et Beaulieu mais sur réservation. Pour les grands, petite frustration il n'y aura pas de grand jeu-enquête cette année (l'ancien bâtiment de la Banque de France - où devait se tenir l'action - n'était plus disponible), mais une nuit blanche reste possible puisque le cinéma l'Apollo propose une soirée cinéma-marathon complètement dingue avec la projection de la mythique trilogie du Parrain, de Francis Ford Coppola. A partir de 20 heures ce samedi soir, neuf heures de films entrecoupées d’encas sont proposées : charcuterie et fromage à 23h, soupe à l'oignon à 3h du matin et petit dej' pour les survivants à 6h.

L'intégralité du programme est à retrouver sur le site de La Bouinotte .