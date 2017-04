Dans les Landes, c'est "tout un art d'être un canard"

Au musée de la Chalosse (Montfort en Chalosse), on a lancé depuis le 14 mars dernier, l'exposition "C'est tout un art d'être un canard", Le but, c'est d'offrir une nouvelle image aux canards auprès des visiteurs. Une exposition temporaire qui va durer plusieurs mois, jusqu'au 31 Octobre prochain.

"Tout un art d'être un canard " : l'idée est venue après la première crise aviaire de 2016 dans les Landes. Pour la directrice du musée, Marie Dourthe, il fallait trouver un moyen de soutenir et d'améliorer l'image de la filière du canard. Le musée de la Chalosse à Montfort en Chalosse veut faire découvrir et raconter son histoire à travers des sculptures, des tableaux et des photos qui montrent le gavage des canards et des oies.

Le musée est ouvert de 10h à 18h du mardi au dimanche. Et il veut toucher toutes les générations, que ce soit les plus anciens mais aussi les plus jeunes. Une salle est même entièrement dédiée à l'image laissée par le canard dans les livres, les bandes dessinées ou encore les jeux vidéos avec le fameux jeu " Duck Hunt" sur Nintendo 64.

Le canard sous la forme de jouets à l'exposition du Musée de la Chalosse © Radio France - François-Pierre Noël

Vous allez pouvoir découvrir l'histoire du canard sur plusieurs milliers d'années, des égyptiens jusqu'à aujourd'hui.