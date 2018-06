Geaune, France

Geaune, commune du Tursan, a été fondée au XIVe siècle, en 1318, grâce à l'aide financière d'un marchand de Gènes en Italie, Antonio di Pesagno. C'est d'ailleurs pour cette raison que la commune a été baptisée ainsi. Geaune, est l'exemple type d'une bastide. Construction qui se retrouve beaucoup dans le sud-ouest de la France, des petites places fortes construites du temps de la domination anglaise.

Les bastides sont souvent construites sur le même plan architectural : l'habitat est très regroupé, autour d'une place centrale. A sa création, Geaune était composée de 25 ilôts. Un ilôt regroupait une maison qui donnait sur la place, un jardin à l'arrière et un couvert, c'est-à-dire la partie couverte entre la rue et la porte d'entrée. Les habitants pouvaient également exploiter des terres, gérées en commun. Des fortifications ceinturaient le village, avec quatre portes d'entrée, aux quatre points cardinaux.

Le plan de Geaune a peu évolué en 700 ans

Aujourd'hui encore, il reste des traces de ce passé médiéval de Geaune. Le plan de l'époque a été entièrement conservé explique Jean-Luc Mignon. Cet ancien proviseur de lycée s'est beaucoup intéressé à l'histoire de sa commune : "C'est la base sur laquelle nous vivons actuellement, qui a été entièrement conservée et c'est tout à fait remarquable. Il reste les grands monuments construits au siècle suivant, l'église et le monastère." Quand vous vous baladez dans Geaune, vous pouvez voir ce que les habitants voyaient il y a 700 ans, "sur trois côtés, les couverts ont été conservés, à peu près, dans l'état d'origine et _une ou deux maisons sont des maisons de l'époque, du XIVe ou du XVe siècle_" poursuit avec passion, Jean-Luc Mignon.

La tour des Augustins est le principal vestige du monastère des Augustins, construit au XVe siècle et détruit à la Révolution Française © Radio France - Valérie Mosnier

Une gravure dans les ruines de l'ancien monastère de Geaune fait référence à Antonio di Pesagno, le marchand génois co-fondateur de la bastide © Radio France - Valérie Mosnier

La tour des Augustins depuis le jardin médiéval de Geaune © Radio France - Valérie Mosnier

Geaune au XXe siècle

Au moment de sa création Geaune était entouré de remparts. Ces fortifications ont disparu, tout comme le tramway qui traversait Geaune, en bas de la place, entre 1910 et 1935. "Il avait été mis en place par la Compagnie du Midi. Il reliait Orthez à Aire-sur-Adour, en passant par Amou, Hagetmau, Samadet, Geaune, Bahus, Eugénie-les-Bains, Duhort-Bachen" raconte Gilles Couture, maire de Geaune, "la gare était à l'emplacement de l'actuel collège". L'élu qui explique avec plaisir ce que sont devenus les traverses et les rails du tram : "Beaucoup de Geaunois avaient besoin de faire des travaux dans leur maison et devinez quoi ?... On retrouve encore dans certaines maisons des rails et des traverses du tram !"

Le tramway, véritable attraction pour les enfants de la commune, a circulé entre 1910 et 1935 à Geaune © Radio France - Valérie Mosnier

Durant la Seconde Guerre Mondiale, comme beaucoup de communes du sud-ouest, Geaune a accueilli des populations en exil. Des familles d'Alsaciens, sont arrivées en septembre 1939. Ces habitants de Village-Neuf fuyaient sont évacués de la zone rouge, de la ligne Maginot. "A l'époque il y avait beaucoup d'agriculteurs, de métayers... Des gens qui parlaient pratiquement que Gascon. Ils ont vu arriver des gens qui parlaient un peu français, beaucoup alsacien voire allemand. Ils n'avaient pas du tout les mêmes habitudes de vie. _Le Landais est un peu méfiant et malgré tout ça, ils les ont accueillis et ont partagé le peu qu'ils avaient_" raconte, ému, Gilles Couture. Les Alsaciens resteront un an à Geaune et certains reviennent encore ! Les deux communes sont jumelées depuis 1981.

