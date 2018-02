Le Théâtre des Lumières fête ses dix ans cette année. Entre créations artistiques, éducation et transmission la compagnie a reçu plus de 58.000 spectateurs dans les Landes, créé une école et le Festival de Tréteaux, à Mont-de-Marsan. Un week-end anniversaire aura lieu les 10 et 11 mars.

Mont-de-Marsan, France

Dix ans ça se fête ! Le Théâtre des Lumières célèbre ses dix ans cette année. La compagnie a été fondée en 2008 par trois artistes, comédiens et metteur en scène : Aurélia Bartolomé, Laurence Niedzwiecki et Yannick Fichant. La création, l'éducation artistique et la transmission sont les trois axes de travail. Pour se faire, la compagnie a sa propre école de théâtre à Mont-de-Marsan et à Saint-Paul-lès-Dax. Elle organise aussi des stages, et a la volonté de promouvoir la culture à travers tout le département grâce notamment à l'organisation depuis huit ans du Festival de Tréteaux, à l'occasion de Marsan-sur-Scène. Les apéros lecture et les lectures goûter ont aussi trouvé leur public. "Le but est de sortir le théâtre de ses murs" explique Aurélia Bartolomé.

"C'est essentiel d'aller défendre des textes, de donner du plaisir aux gens et de partager avec eux, d'éveiller les consciences" rajoute Laurence Niedzwiecki. Depuis sa création, 58.000 spectateurs vont venus assister à un spectacle du Théâtre des Lumières. En dix ans, 2.000 élèves, des enfants aux adultes sont passés par l'école qui propose treize cours hebdomadaires et des stages tout au long de l'année. La compagnie a aussi travaillé avec 26 établissements scolaires dans les Landes.

Dix ans de joie mais aussi de doutes

Maintenir une compagnie de théâtre n'est pas chose facile en ce moment. La culture pâtit parfois des économies budgétaires des collectivités, mais le Théâtre des Lumières tient grâce à l'aide des partenaires institutionnels (Région, Département, Villes de Mont-de-Marsan et saint-Paul-lès-Dax, le Théâtre de Gascogne,...), mais aussi des artistes qui sont fidèles à la compagnie, et "pour que le théâtre soit à la portée de tous" insiste Laurence.

Une compagnie de théâtre veut dire différents corps de métiers, pas uniquement des comédiens, "c'est toute une partie administrative, communication, technique" explique Yannick. Mais pour arriver à survivre aujourd'hui, une compagnie doit être polyvalente, "on s'est mis à l'administratif, à la technique et à la communication. On est complémentaire et peut-être aussi pour ça qu'on s'en sort".

Un week-end de fête

Pour fêter ses dix années d'existence, le Théâtre des Lumières organise plusieurs événements notamment en mars.

A Mont-de-Marsan :

Vendredi 2 mars, 19H, librairie Caractères : lecture théâtralisée d'"Arthur la légende du Roi"

: lecture théâtralisée d'"Arthur la légende du Roi" Samedi 10 mars, CaféMusic, 18H30 : vernissage de l'exposition des 10 ans. L'exposition restera un mois

: vernissage de l'exposition des 10 ans. L'exposition restera un mois Samedi 10 mars, CaféMusic, 20H : concert de musique tard (Trio Sanom) avec des interventions de Carlo Boso, Jean-Marie Broucaret, Gérard Levoyer, Eric de Sarria, Conservatoire des Landes, Adapéi, etc...

: concert de musique tard (Trio Sanom) avec des interventions de Carlo Boso, Jean-Marie Broucaret, Gérard Levoyer, Eric de Sarria, Conservatoire des Landes, Adapéi, etc... Dimanche 11 mars, Théâtre du Péglé, 15H30 : concert jazz avec le Conservatoire de musique des Landes

: concert jazz avec le Conservatoire de musique des Landes Dimanche 11 mars, Théâtre du Péglé, 17H : spectacle "Les chevaliers de la table ronde"

: spectacle "Les chevaliers de la table ronde" Du 2 au 10 mars, Médiathèque du Marsan : table informative sur le Théâtre des Lumières et ses 10 ans

A Saint-Paul-lès-Dax :