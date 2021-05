Dans les Landes, les cinémas se préparent à la réouverture du 19 mai

Vous avez peut-être déjà réservé votre séance pour le mercredi 19 mai... Dans les Landes, comme ailleurs en France, les cinémas se préparent à la réouverture. L'accueil du public se fera en jauge réduite : 35 % de la capacité d'accueil des locaux, puis 65 % début juin et enfin 100% à la fin du mois du juin, si la situation sanitaire le permet. Il y aura aussi des gestes barrières et un protocole sanitaire à respecter... Emmanuel Llovera, gérant du cinéma CGR de Tarnos, répond aux questions de France Bleu Gascogne.

Dans quel état êtes-vous ce lundi, à l'avant-veille de la réouverture des cinémas ?

Emmanuel Llovera, gérant du cinéma CGR de Tarnos : Ecoutez, nous sommes très, très, très, très contents, après 200 jours de fermeture. Nous allons enfin ouvrir. Nous sommes impatients de cette ouverture.

Est-ce que ça risque de bouchonner au niveau des films qui sont à l'affiche ?

Ça va bouchonner dans les prochaines semaines à venir. On a quelques reprises du mois d'octobre, plus sept ou huit sorties. Normalement, les 400 sorties qui nous attendent devrait s'étaler sur les prochains mois qui arrivent.

Concrètement, dans les salles, quel sera le protocole sanitaire ?

C'est le même protocole sanitaire qui avait été mis en place et validé par le gouvernement la dernière fois. Les gens rentrent par le haut du cinéma et sortent par le bas du cinéma avec une distanciation sociale dans le hall, dans les salles, du gel hydroalcoolique partout dans le cinéma et du personnel qui est là pour nettoyer tous les points de contact. En plus, à cela va se rajouter des jauges au niveau des salles jusqu'au 8 juin. Nous sommes pour l'instant à 35% des capacités de salles.

A combien peut-on venir au cinéma ?

Vous pouvez vous asseoir à côté de votre copine et de la personne avec qui vous vivez ou chez vous, vos enfants ou votre conjoint. C'est maximum un groupe de six personnes. Après, les groupes doivent être séparés soit par deux fauteuils, soit par une rangée.

Sera-t-il possible de manger des confiseries pendant la séance ?

Normalement, au même titre que les restaurants. Nous pouvons les vendre et les gens pourront les consommer sur la terrasse qui sera mis en place devant le cinéma. Pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction formelle pour les consommer dans le cinéma, mais on est en attente d'une décision.

Avez-vous un film à nous conseiller pour la réouverture ce mercredi ?

Ecoutez, "Adieu les cons", qu'on reprend, est un très bon film d'Albert Dupontel. Vraiment, c'est un très, très bon film. Au niveau des nouveautés, entre autres, qu'au niveau des nouveautés, il y a le phénomène "Demon Slayer", un manga qui est un phénomène à travers tout le monde.

Tous les cinémas des Landes rouvriront leurs portes mercredi 19 mai.