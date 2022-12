Dans les magasins de Poitiers, le Service Après Vente pour les jouets de Noël a commencé

Sous le sapin, les enfants découvrent parfois un cadeau en double, ou ouvrent un puzzle avec des pièces manquantes. Chez King Jouet à Poitiers Sud, au cours de la semaine qui suit les fêtes, environ 10 personnes par jour ramènent aux salariés des jouets pour les faire réparer, ou les échanger.

Coralie a eu de la chance : elle a su avant de voir son neveu qu'il avait déjà reçu la boite de Lego qu'elle lui avait acheté. Alors elle s'est rendue au magasin pour en choisir une autre : "j'en profite pour aller le changer comme ça il n'y aura pas de surprise où il dira qu'il l'a déjà eu et que le Père Noël s'est trompé." Du côté de Grégory, c'est sa bataille navale qui pose problème : au moment de lancer une partie, pas de chance, il manque un bateau ! Anaël, salarié, a réparé l'erreur du Père Noël : "dans ce cas, on redonne une pièce pour compléter le jeu."

Parfois ce sont les clients et non le Père Noël qui se trompent, explique Déborah, salariée : "on a eu une fois quelqu'un qui n'avait pas mis de piles dans son produit. Forcément ça ne risquait pas de fonctionner correctement !" Xavier Waroquier, le gérant du magasin, explique que les retours sont principalement dû à des doublons et moins à des défauts sur les jouets. Mais il pense aussi qu'il y a parfois "des doublons qui sont juste des déceptions, en réalité."

Les clients ont jusqu'à fin janvier pour ramener les jouets défectueux ou faire un échange dans le magasin King Jouet.