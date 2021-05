Dans les musées berrichons aussi, l'heure du déconfinement a sonné

Musées et commerces, même combat ! En tout cas, en ce qui concerne la jauge d'accueil du public, c'est 8 mètres carrés par personne. Dans les musées du Berry, il a fallu s'adapter à la règle. A Châteauroux, le musée Bertrand comprend plusieurs dizaines de salles, de toutes tailles, certaines assez exigües. Pour l'instant, il ne peut pas accueillir plus de vingt personnes à la fois. Il faut donc réserver un créneau de visite en appelant le musée.

Au domaine de George Sand à Nohant, la visite du jardin peut se faire librement. En revanche pour la maison, des visites guidées sont organisées, par groupe de quinze maximum. La réservation se fait en ligne, sur le site du domaine.

A Bourges, on peut faire entrer 35 personnes tous les quarts d'heure au palais Jacques Cœur. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée, pour éviter de se voir refuser l'entrée, une fois sur place. La crypte de la cathédrale n'est visible que dans le cadre de visites guidées. Il est possible de réserver sa place directement au guichet. La tour est actuellement fermée au public.

Art contemporain et théâtre au palais Jacques Cœur

Caroline Boutrelle, chargée de communication des quatre sites berrichons dépendant du Centre des monuments nationaux (Palais Jacques Cœur, domaine de George Sand, tour et crypte de la cathédrale de Bourges, château de Bouges) en convient, le dispositif est contraignant, mais elle ajoute : "la crise sanitaire nous oblige à anticiper nos faits et gestes, c'est comme ça pour le moment. On se doit d'être responsable, ça ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre". Une importante offre culturelle accompagne d'ailleurs ces réouvertures. Cinq artistes diplômés des Beaux Arts de Bourges exposent actuellement au palais Jacques Cœur. Du théâtre d'objets y est également programmé ce week-end, les 22 et 23 mai.