Les cinémas rouvriront leurs portes le 22 juin prochain. Un rendez-vous très attendu par les exploitants de salles et par les amoureux du septième art. A Elbeuf, berceau du groupe Noé, qui exploite treize cinémas en France dont la majorité en Normandie, on prépare l'accueil du public en sécurité.

"Dans les plus pires films, je n'avais jamais imaginé un tel scénario" - Richard Patry, le PDG des cinémas Noé

Richard Patry, le PDG du groupe Noé et Djoudé Merabet, le maire d'Elbeuf, et leurs collaborateurs respectifs dans la grande salle du Grand Mercure.

99 jours de fermeture ! Le cinéma a 125 ans et n'avait jamais connu ça, "même dans les pires moments de notre histoire les cinémas sont restés ouverts" témoigne Richard Patry, le patron du groupe indépendant Noé (Nord-Ouest Exploitation) qui gère treize cinémas en France, dont la majorité en Normandie. _"_Au centième jour, nous rallumons nos enseignes et nos écrans et j'espère que le public viendra massivement découvrir tous les beaux films que nous aurons à lui proposer" s'enthousiasme cet amoureux du grand écran.

Même dans les pires nanars que je vois de temps en temps, jamais je n'avais imaginé qu'un tel scénario puisse se produire. - Richard Patry, PDG du groupe Noé.

Mais il a fallu évidemment s'adapter aux contraintes sanitaires. Au Grand Mercure d'Elbeuf, qui est aussi le siège social du groupe, il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée, des plaques de Plexiglas devant les caisses, un marquage au sol qui rappelle la nécessité de se tenir à distance. Et puis, il va falloir gérer les flux. Pour éviter l'affluence dans le hall, les séances ont été décalées sur la journée et réduites, "deux séances au lieu de quatre par film chaque jour, au moins pour les deux premiers jours" explique Richard Patry. Pour permettre le nettoyage et l'aération des salles entre deux films.

Le port du masque ne sera pas obligatoire dans les salles

Le port du masque conseillé dans le hall, ne sera pas obligatoire dans la salle. Plus pratique pour rire, s'émouvoir, ou même sécher ses larmes. Mais la distanciation sociale sera respectée. "Comme nous ne vendons que la moitié des billets, vous avez l'assurance d'avoir un siège libre à votre droite et à votre gauche" décrit le PDG du groupe Noé. Les familles pourront évidemment rester groupées.

L'équipe du Grand Mercure d'Elbeuf espère que le public sera au rendez-vous dès le 22 juin. Pour l'y encourager et soutenir le cinéma, la ville a acheté 1000 billets qu'elle offrira à ses habitants pour provoquer le déclic. Richard Patry n'est pas inquiet, il sait que les spectateurs reviendront, mais le Grand Mercure a tout de même perdu 30.000 spectateurs et 180 000 euros en trois mois.

Pourvu qu'il pleuve en juillet ! - Richard Patry.

Le confinement a permis a l'équipe de peaufiner la programmation. Les films à l'affiche avant le 15 mars vont pouvoir reprendre leur vie. Les nouveautés, ce sera pour début juillet, avec notamment "Eté 85", le film de François Ozon tourné sur la côte d'Albâtre. Le retour des films américains, pas avant le 22 juillet, date de réouverture des cinémas outre-atlantique, avec "Tenet" le dernier Christopher Nolan et "Mulan". La sortie du dernier James Bond a été repoussée à novembre prochain.

Quant à recevoir des équipes de films, "ce n'est pas encore possible", indique Jonathan Lelièvre, le responsable de la programmation du groupe. Mais l'équipe y travaille.