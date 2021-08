Dans les stages immersifs d'AEK, en été, on n'apprend pas que la langue

C'est l'été, la plupart des vacanciers rêvent de plage ou de randonnée en montagne. Mais ils sont chaque année plusieurs dizaines à s'inscrire aux cours d'AEK pour s'initier à l'euskara, ou perfectionner leurs connaissances grâce à un barnetegi, un stage intensif. Les cours ont lieu chaque jour pendant huit heures et plusieurs niveaux sont proposés. On apprend la langue; mais pas que la langue explique Jean-Paul Arren : "On se rafraichit toutes les règles grammaticales mais on se plonge aussi dans la culture et l'histoire du Pays Basque qui est souvent méconnue, cachée sous les cailloux. A l'école on a surtout bénéficié du récit national français, mais l'historie basque n'est pas connue, et ces cours permettent de se plonger dans la culture, l'histoire des villages, la musique..."

Les élèves en cours intensifs revoient les règles grammaticales enseignées durant l'année © Radio France - Bixente Vrignon

Ne plus chanter en yaourt

A Hasparren, l'ikastola locale, Ametza ikastola qui héberge les enfants durant l'année scolaire, accueille les adultes pour une semaine, toujours autour de la langue basque. Parmi les élèves, Irene a une motivation particulière : son défi, c'est d'arriver à parler en basque avec son petit-fils de trois ans qui va commencer à l'ikastola de Biarritz à la rentrée. "En plein été, en plein hiver, n'importe quand j'apprendrais le basque !" dit-elle dans un sourire. "Je trouve qu'en plein été on est plus tranquilles pour apprendre, c'est plus décontracté. Mais c'est mon deuxième ikastaldi et ça sera un rendez-vous chaque été si je peux".

L'apprentissage de la langue basque révèle des surprises se réjouit Irene : "Au début ça parait très compliqué, et petit à petit ça s'éclaircit. La surprise, c'est d'arriver à comprendre les chants, la poésie basque. Je vois à quel point la culture basque est riche ! Et puis avant, je chantais en yaourt... _maintenant je me corrige toute seule, je me dis "ah! mais c'était ça en fait!". C'est comme un puzzle. Les pièces se rajoutent petit à petit. La première année ça a l'air très compliqué, et finalement c'est presque logique, presque mathématique. Tout va se raccrocher et plus on avance, plus ça devient presque facile_"