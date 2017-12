La Bresse, France

Une petite descente le jour de Noël, c'est enfin possible cette saison dans les Vosges. A la Bresse Hohneck, par exemple, la neige est tombée en quantité suffisante ces derniers jours pour assurer un grand weekend de glisse. Rendez-vous compte, cela fait quatre ans que le domaine n'était pas totalement ouvert pour Noel. L'an dernier, seulement quatre pistes étaient disponibles les 24 et 25 décembre.

Qu'on soit Vosgien ou touriste, on en profite. Ce n'est que du bonheur pour Antoine : "j'ai jamais skié le jour de Noël, donc c'est vraiment super."

Quand on passe au dessus des nuages, le ciel est bleu, il n'y a personne sur les pistes et la neige est bonne. Parfait pour Noël ! - Clémence

Claire est monitrice et elle confirme : faire du ski à Noël, c'est une ambiance bien particulière :

Les gens sont plus détendus, il y a un peu moins de monde que le reste de la saison. L'affluence c'est à partir de mercredi.

"Dans les Vosges, c'est vrai que les deux dernières saisons ont été difficiles. On a ouvert le 26 décembre l'année dernière et le 6 ou 7 janvier l'année d'avant. Avec très peu de neige et des inversions de températures. Donc cette année, on est ravis !"

Et ce 25 décembre, il est possible d'éliminer les calories du réveillon avec une nocturne ce lundi soir jusqu'à 21h45.