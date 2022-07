Dans les virages de l'Alpe d'Huez, les fans du Tour de France attendent déjà les coureurs

Après une pause de plusieurs années, le Tour de France retrouve l'Alpe d'Huez le 14 juillet prochain. Une des ascensions les plus mythiques de la Grande Boucle, à l'ambiance particulièrement électrique, notamment dans le fameux virage des Hollandais. Cinq jours avant le passage du peloton, deux camping-cars sont déjà installés dans le fameux virage.

A l'arrière du premier, deux couples, de Hollandais bien sûr, profitent d'un brunch en ce samedi matin. S'ils sont venus presque une petite semaine en avance, c'est pour être certains d'avoir une place. "C’est le virage des Hollandais. Quand on vient ici, on veut avoir une bonne place. Et c’est là qu’il faut être quand on est hollandais. J’étais venu ici il y a longtemps, _j’ai toujours dit que je voudrais y revenir_. Et nous y revoilà !"

André et ses amis tenaient absolument à avoir une place dans le virage des Hollandais. © Radio France - Bastien Roques

Le virage des Hollandais, fidèle à sa légende

Juste à côté, un couple Breton et ses deux petits-enfants. Depuis 45 ans, Gérard et sa femme assistent à quelques étapes du Tour chaque été : "On a commencé à venir ici en toile de tente, après on avait la caravane. Et puis enfin le camping-car, là c'est le troisième". A commencer par l'Alpe d'Huez, qu'ils n'ont presque jamais manquée. Mais cette année, ils ont trouvé nettement moins de place pour garer leur camping-car : "_On allait à Huez habituellement, mais là il n'y a pas de place. Alors on s'est mis ici. C'est un peu plus compliqué cette année_, mais on s'en sort quand même".

Un peu plus haut, un autre couple de Hollandais : Tini, 73 ans, et Emert, 68 ans. Ils ont commencé à suivre le Tour en 1987. Le virage des Hollandais, ils l'ont beaucoup fait, mais aujourd'hui, ce n'est plus de leur âge, estiment-ils : "Quand nous étions jeunes, nous étions aussi dans le virage des Hollandais. Mais maintenant que nous sommes plus vieux, nous cherchons un peu plus le repos, le confort. La fête, on la laisse aux plus jeunes". Eux sont arrivés deux semaines avant le passage du Tour !

Emert et Tini se sont légèrement éloignés du virage des Hollandais, "pour plus de tranquilité". © Radio France - Bastien Roques

Une découverte pour certains

Pour d'autres camping-caristes, c'est l'occasion cette année de découvrir l'Alpe d'Huez, voire le Tour lui-même. Pour Claude et sa femme, c'est une première. Autour du cou, il porte un vélo en pendentif. Pour cet amoureux du Tour, la retraite est enfin l'occasion d'être présent sur le parcours : "On ne connaissait pas du tout. _C'est la première fois qu'on vient ici_, pour voir l'étape du Tour de France. On est ravis, on a le soleil, on a trouvé un emplacement, et puis on fait connaissance avec les caristes d'à côté."

L'Alpe d'Huez, une étape mythique du Tour de France, que la Grande Boucle retrouvera enfin le 14 juillet. © Radio France - Bastien Roques

Première fois aussi pour Emma et son compagnon, dans le camping-car voisin. L'an dernier, le Tour est passé sur leur lieu de vacances, ce qui leur a donné des idées : "On a apprécié l'étape de Céret, et mon mari relevait qu'on ne l'avait encore jamais fait. Eh ben voilà, on y est, et on ne regrette pas !".

"Ca va être une ambiance de fête !"

A quelques mètres, dans le virage n°10, pas de camping-car, mais deux tentes et un chapiteau. Sous celui-ci, six jeunes Belges déjeunent une bière à la main. Thomas et ses amis sont venus de Charleroi : "C'est un copain qui nous a initié, _on a fait la route de nuit_. On a les tentes, le gros frigo pour mettre au frais les provisions, les petites chaises de camping, la télé, on est posés. Pendant cinq ou six jours, je pense que ça va être une ambiance de fête".

Dans le virage 10, ces jeunes Belges ont planté tentes et chapiteau. Les voilà prêts pour le passage du Tour ! © Radio France - Bastien Roques

En attendant le passage du peloton, ces spectateurs en avance visitent les environs et encouragent les cyclistes, nombreux à se lancer dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. Ce dimanche, 16 000 personnes étaient inscrites pour l'Etape de Tour, un évènement qui permet aux cyclistes de se frotter à une étape du Tour de France quelques jours avant les coureurs.