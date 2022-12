Dans les Vosges, la station le Champ du Feu ouvre ses pistes !

Sur la piste de la petite serva et sur la piste de luge, les familles sont au rendez-vous à la station du Champ du Feu , ce samedi 17 décembre. "Hier, j'ai dit aux enfants : on sera les premiers au Champ du Feu et ce matin on était les premiers !", affirme Pierre... Même si à quelques mètres Marise conteste : les premiers, c'étaient eux.

Quittez le brouillard de la plaine et vous trouverez un magnifique ciel bleu à 1000 mètres d'altitude. "C'est merveilleux", s'exclame Pierre. "C'est blanc partout, on dirait du cristal, les enfants sont contents même s'ils ont froid". En effet, l es températures sont rudes ce week-end . Mais ça n'a pas refroidi les skieurs pour autant, comme Marie, qui habite Barr, au pied du Champ du Feu. "Je suis une fan de ski et surtout une fan de cette station", explique-t-elle en tenant son chien en laisse, "c'est tellement beau, c'est notre petite Laponie à nous !"

Les skieurs ne sont encore pas très nombreux. © Radio France - Anaëlle Larue

Pour Sifra, venir ici est un moyen "d'échapper au marché de Noël de Strasbourg", où il y a beaucoup de monde. Elle et son compagnon profitent des premiers instants de l'ouverture de la station, avant que les skieurs chevronnés ne viennent envahir les pistes.

Gaël est d'ailleurs un peu "déçu de ne voir qu'une seule piste skiable ouverte pour l'instant", avant de se reprendre : "c'est aussi bien pour se mettre en jambes !" Car la saison ne fait que commencer.

Le soleil a accueilli les premiers skieurs. © Radio France - Anaëlle Larue

La piste de la petite serva est ouverte de 9h00 à 17h00, la patinoire et la piste de tubing (luge) sont ouvertes de 13h à 16h.