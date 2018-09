Gérardmer, France

Au moins 10 000 euros. Voilà la somme dont les jeunes sportifs du club de l'AS Gérardmer Natation ont besoin, rien que pour cette année, pour continuer à s'entraîner, participer aux championnats et financer tous les frais de déplacements.

Délocalisation du club

En effet, la piscine géromoise va fermer ses portes le 25 novembre prochain, pour cause de travaux, laissant ainsi les membres de l'AS Gérardmer Natation orphelins pendant un an et demi. "Notre club va devoir se délocaliser. On a déjà prospecté un peu partout et grâce aux clubs de Saint-Dié et de Remiremont, notre équipe de compétition va pouvoir continuer à nager", détaille la trésorière Mylène Poirier.

Mais tous ces trajets vont engendrer beaucoup plus de dépenses pour ce club, qui sera déjà pénalisé par la diminution des cotisations. "Nous n'aurons plus de rentrée d'argent puisque la plupart de nos adhérents ne viendront pas cette année, ni celle d'après", regrette Mylène Poirier. S'ajoute les déplacements pour les compétitions, à Strasbourg ou au Luxembourg "et encore on limite parce que sinon, on aurait pas le budget pour faire ce qu'il faut." Pour y remédier, le club de natation fait donc appel à la générosité des "particuliers comme des professionnels".

Le moindre geste sera bénéfique" - Mylène Poirier, trésorière

L'équipe est composé de six compétiteurs, dont deux qui participent à des épreuves nationales. "L'idéal ce serait de trouver un véhicule pour pouvoir transporter les enfants et ce serait vraiment super, mais déjà le moindre geste sera bénéfique", assure la trésorière. L'association sportive a déjà récolté 300 euros. Vous pouvez demander le numéro de la trésorière au standard de France Bleu Lorraine : 03 83 36 20 20.