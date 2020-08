Dans les Vosges les salles de cinéma à la peine cet été

Après des mois de fermeture, la fréquentation des salles de cinéma est en berne cet été. En cause le manque de films grand-public et familiaux malgré une production française abondante et de qualité.

"Beaucoup de gens rechignent encore à se retrouver enfermés dans des espaces clos même en respectant la distanciation physique" explique Arnaud Toussaint. Le gérant du Cinés-Palace d'Epinal qui compte 8 salles et 1500 places a fait ses comptes. Une fréquentation en baisse de 70 à 80% par rapport à la même période estivale en 2019. Baisse identique enregistrée par Jean-Charles Durand patron du cinéma "La France" à Mirecourt.

Une saison par ailleurs amputés des films américains, véritables locomotives en été. "Les majors outre-atlantique, bloquent les sorties mondiales en attendant des jours meilleurs" regrette Arnaud Toussaint. Un manque que ne compense pas les films français pourtant nombreux et de qualité.

Et puis il y a le soleil qui brille généreusement et n'aide pas à la fréquentation des salles obscures. En tout cas pas question de fermer même temporairement. "C'est une question de confiance et de fidélité vis-à-vis de notre clientèle" répondent en coeur Arnaud Toussaint et Jean-Charles Durand qui attendent le 22 août prochain et l'opération "Ciné-Cool" pour ramener le public dans les salles.