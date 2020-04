Dans ma Télé Confinée : quand la télécommande devient une carte bleue

A trop passer de temps devant sa télé confinée, on se retrouve devant le téléshopping. Et ces objets aux noms étranges, mais déjà indispensables !

Tôt le matin, armé de votre café et vos tartines, vous vous interrogez sur la pertinence d’acheter Le Wrinkle Power Masque Lifting, le Compact Cook Elite ou le Walk Machine Plus.

Car il fallait bien que ça arrive, vous avez fini par regarder les émissions de télé achat. Alors, je ne sais pas si ils livrent, mais en tout cas, ils ont l’art de nous donner envie d’acheter des trucs souvent inutiles, et donc forcément indispensable.

Parce que si Pierre Dhostel arrive à faire cuire une truite confite et son duo de petits pois dans son compact cook elite à 249,99 euros, alors vous vous me dites que ça vous est indispensable pour y faire vos pâtes au gruyère ! Surtout que les équipes de Top Chef débarque dans ma télé ce mercredi soir sur M6, et qu’il va falloir être à la hauteur.

A moins que vous ne suiviez Marie-Ange Nardi qui est très à l’aise sur son Walk Machine Plus. Oui, « Plus », parce qu’il y a une barre pour se tenir. Et comme sous ce nom sexy, il s’agit juste d’un tapis de marche, vaut mieux s’accrocher, sous peine de finir dans sa batterie de casseroles au moindre faux pas.

Finalement, ce sera plutôt le Pèle Express Plus. C’est super pratique. C’est aussi grand qu’un mixeur, et ça permet de peler ses pommes en faisant une guirlande rigolote avec la peau. Et ça vaut que 49,99 euros ! Quasiment rien pour éplucher des pommes et des carottes !

A moins de se contenter de faire des hamburgers. Et là aussi, ça tombe bien, parce qu’il y a Burger Quizz sur TMC ce soir. C’est Alain Chabat qui est en cuisine. Et il concocte des menus totalement fous pour ses invités. En général, il y a quelques ingrédients très épicés. Mais pour ceux qui ont l’esprit Canal ou l’humour des Nuls qui coulent dans leurs veines, alors c’est le restaurant qu’il faut fréquenter et sans modération.

Vous avez remarqué que les émissions avec des gens confinés envahissent toutes les chaînes. Les jeux télé s’y mettent, comme la version A la maison de Canteloup ou de Qui veut gagner des millions... Et bien eux aussi ils sont confinés, mais en plus ils vont être privés de concerts et de festivals pendant de longs mois encore. Ce sont les artistes que France 3 a réuni ce soir à 23h30 pour un concert en mode confiné. On retrouvera notamment Dave, Claudio Capéo, les Tarbais de Boulevard des Airs ou encore Oldelaf et Cali. A travers des duos ou des trios inédits depuis chez eux.

De quoi s’endormir avec de belles musiques dans la tête. C’est quand même plus agréable que de débuter sa nuit devant "L’affaire du tueur à l’oreiller" que propose W9 avec ses Enquêtes criminelles. Je suis sûr que nos rêves seront plus beaux…