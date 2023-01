« J’ai eu besoin d’humaniser des personnages qui ont été traités comme des faits divers.* » Avant d’évoquer son film, Rachid Hami pose le cadre. En écrivant et en réalisant « Pour la France » il ne souhaite pas relater ce que la presse a raconté de sa famille. En particulier de son frère Jallal, mort lors d’un « exercice de transmission des traditions » à l’école de Saint-Cyr-Coëtquidan. Fin 2020, quatre anciens élèves et trois membres de l’armée ont été jugés à Rennes. Quatre relaxes ont été prononcées. "Je n’ai toujours pas dépassé ma colère. J’en veux à la justice et aux hommes qui ont causé la mort de Jallal, mais dans ce film je n’ai pas voulu régler mes comptes. Le cinéma ne sert pas à cela."

Les prénoms ont été changés, mais c’est bien de sa famille dont Rachid Hami s’est inspiré pour son deuxième long-métrage. Karim Leklou incarne le réalisateur (Ismaël), Shaïn Boumedine endosse le rôle de Jallal (Aïssa). "J’ai voulu raconter une odyssée. Il y a le conte algérien, la France représentant l’Antigone moderne et Taïwan où les deux frères se retrouvent." Ce drame familial très ardant est aussi un film de société. "Pour casser des clichés. Raconter une famille française immigrée qui ressemble à beaucoup d’autres familles immigrées. Avec Jallal nous partagions la même douleur, celle d’être stigmatisés, exotisés. Jallal a montré qu’on peut être issu de l’immigration, des banlieues et défendre une idée républicaine de la France. Nous voulons être reconnus par ce pays. Nous voulons la justice."

Le film devient très intime lorsqu’il dévoile les relations tumultueuses entre les deux frères. Ismaël est maladroit, impulsif parfois méprisé quand son frère Aïssa, déterminé et ambitieux, n’hésite pas à se détacher de sa famille pour poursuivre ses études et faire carrière dans l’armée.

Quant à savoir si le procès donnera lieu à un prochain film, Rachid Hami préfère se laisser du temps. "C’est possible, mais je ne veux pas régler mes comptes alors il faudra que ma colère soit dépassée. Si j’en fais un film c’est que j’aurais trouvé une justesse dans mon propos. « Pour la France » a reçu le prix des lycéens au dernier festival du film de Sarlat . Sortie en salles le 8 février.

Entretien avec Rachid Hami réalisé par Benjamin Fontaine