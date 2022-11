Dans quels bars de Tours pourra-t-on suivre les matchs de la Coupe du Monde de foot ?

C'est parti pour un mois de compétition. Le Mondial de foot débute ce dimanche au Qatar par le match entre le pays hôte et l'Equateur. Alors que les Bleus font leur entrée en lice, mardi, contre l'Australie, où sera-t-il possible de suivre les matchs à Tours ? La mairie ayant décidé de boycotter l'évènement pas très en phase avec l'écologie et les Droits de l'Homme, il n'y aura pas de fan zone, ni d'écran géant installé. Les bars restent la meilleure option pour ne pas rester seul devant sa télévision à la maison. Ceux qui ont l'habitude de les diffuser feront comme d'habitude.

Dans le poumon de la fête tourangelle, Place Plumereau et ses alentours, les bars sportifs seront au rendez-vous. C'est le cas de l'Irish Company et du Mc Cool's. "On diffuse le foot et le rugby toute l'année, nos habitués ne comprendraient pas qu'on ne le fasse pas pour cette Coupe du Monde, explique Victoria, l'une des serveuses du Mc Cool's. On coupe la musique, on met le son des matchs à fond, on sonne la cloche dès qu'il y a un but pour mettre de l'ambiance, c'est ça qui est top dans ce genre d'évènements. Il peut y avoir jusqu'à une centaine de personnes rassemblées dans le bar. Donc, il faut venir tôt pour avoir une place assise."

Les gens ressortent et on ne va pas s'en priver

Ici, l'intérêt collectif prime sur les opinions personnelles concernant l'organisation de cette compétition. "Il faut faire la part des choses entre le personnel et le professionnel." Même philosophie au 19/20, avenue Maginot à Tours-Nord, où la question d'un boycott s'est quand même posée. "Comme ce Mondial fait polémique, on a fait un sondage auprès de nos clients, raconte Hélène, une salariée. Et ils veulent que nous le diffusions, d'autant qu'il n'y a pas de fan zone. C'est une opération commerciale qui va être très importante pour nous, surtout après le Covid-19. Les gens ressortent et on ne va pas s'en priver."

Mais seront-ils aussi nombreux que les autres années ? Romain Bénard, patron du Croque Bedaine, rue Colbert, en doute avec cette Coupe du Monde en plein automne. "C'est sûr que pour les matchs de poules, ça s'annonce mitigé. S'il faut froid ou s'il pleut, il y en a qui resteront plutôt chez eux. Mais si la France passe les poules, je pense qu'il y aura un peu plus d'engouement, les gens auront envie de vivre ça tous ensemble."

En vrai fan de foot, il diffusera tous les matchs lors des jours d'ouverture du bar, du mardi au samedi et fera une exception si la France joue le dimanche ou le lundi. Pour l'instant, pour France-Australie, mardi, Romain Bénard n'a pas eu d'appel pour réserver une table. "Mais il y aura du monde, j'en suis sûr." En plus de Croque Bedaine, rue Colbert, il sera possible de regarder la Coupe du Monde au Pale.