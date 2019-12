Monopoly, Cluedo, Risk... Sur internet et dans sa maison d'Erstein, cette Alsacienne vend d'occasion des milliers de jeux de société qu'elle a entièrement remis en état.

À Erstein, Brigitte Thomas retape et vend des vieux jeux de société

Brigitte Thomas et ses jeux de société recyclés, à Erstein le 18 décembre 2019

Erstein, France

Les piles de boîtes vont du sol au plafond, et s'étalent dans l'entrée, la cuisine, à l'étage... Dans sa maison du centre-ville d'Erstein (Bas-Rhin), Brigitte Thomas entasse 3.000 jeux de société. "C'est la caverne d'Ali Baba", rigole-t-elle. Environ 7.000 autres boîtes ont été disposées dans deux entrepôts. Cette ancienne animatrice sociale devenue auto-entrepreneuse s'est lancée en 2015 dans le recyclage de vieux jeux de société, qui pour beaucoup ne sont plus édités, et les propose à la revente à bas prix.

Des jeux d'occasion

Risk, Monopoly, Puissance 4, Cluedo, Qui Est-ce ?... De ses étagères, Brigitte Thomas sort un vieux Mastermind. "Celui-là date probablement du début des années 1980, explique-t-elle. Je l'ai complètement nettoyé, j'ai repris les couleurs, j'ai reconditionné le jeu, je mets les petites pièces dans des sachets." Ces jeux usagers, l'Alsacienne les achète sur internet à des particuliers ou des associations, et les fait passer ensuite dans son petit atelier installé sur sa table de cuisine.

C'est en période de Noël ou à Pâques que Brigitte Thomas vend le plus de jeux. Les prix tournent autour des 15-20 euros. Mais ses clients ne viennent pas uniquement pour faire des bonnes affaires. "Une famille d'Erstein avait décidé d'offrir des jeux recyclés, parce qu'elle ne voulait pas participer à la production de choses neuves", acquiesce-t-elle.

Sur son site internet ludessimo.fr, Brigitte Thomas propose à la vente des milliers de références. Et l'effet madeleine de Proust joue à plein : "Certains clients me recontactent pour me dire qu'ils sont très contents d'avoir pu ressortir tel ou tel jeu en famille", sourit l'Alsacienne.

Le vrai plaisir du jeu, ce n'est pas juste l'acheter et l'ouvrir. C'est d'ouvrir la boîte et de jouer.

