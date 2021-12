Dans son tout nouveau clip "Jour meilleur", Orelsan met le Calvados à l'honneur

Le rappeur caennais Orelsan a sorti son dernier clip jeudi 16 décembre, celui de "Jour Meilleur", 9e titre de son dernier album Civilisation, sorti le mois dernier. Un clip qui met le Calvados à l'honneur.

Dans une maison poussiéreuse en bord de mer, le rappeur Orelsan replonge dans ses souvenirs de jeunesse. Il feuillette un cahier noir retrouvé dans un carton, un carnet qui contient des "notes pour plus tard" écrites par son double du passé.

Sur les douces notes de "Jour meilleur", Orelsan se promène en moto sur la côte normande, en passant par le port artificiel d'Arromanches, le mémorial de Ver-sur-Mer.

Orelsan sur un chalutier de Port-en-Bessin

Une séquence est tournée sur le chalutier la Persévérance, à Port-en-Bessin ; un bateau qui appartient à Lise Hue et à son mari Julien. "On nous a appelés un dimanche de mi-décembre, pour organiser le tournage le lendemain et c'était un souvenir inoubliable, se souvient Lise, mon mari a montré quelques manipulations sur le bateau à Orelsan, qui était très curieux et qui posait beaucoup de questions. Le réalisateur du clip voulait tourner des plans en pleine mer mais ce soir-là, on a eu un avis de tempête donc on a dû filmer sur le bateau à quai."

Orelsan a tourné quelques plans de son clip sur le bateau La Persévérance, à Port-en-Bessin (Calvados). - DR

Une expérience hors du commun pour les pêcheurs de la Persévérance. "Depuis ce matin, tout le monde nous parle du clip et c'est vrai que c'est un beau coup de projecteur sur notre métier de pêcheur et sur nos côtes normandes, sourit Lise, c'était vraiment un très beau moment." En tout, le tournage à Port-en-Bessin a duré quatre heures.

Des footballeurs de Bretteville-sur-Odon sur le terrain avec Orelsan

Autre séquence mémorable de ce clip : des images tournées au stade Michel d'Ornano, lors d'un match du Stade Malherbe Caen contre le Paris FC. Le rappeur en avait profité, au détour de séances de dédicaces, pour tourner quelques images avec des joueurs de Bretteville-sur-Odon. Ces derniers s'échangent des balles pendant qu'Orelsan court sur la pelouse du stade, poursuivi par un agent de sécurité.

Les footballeurs de Bretteville-sur-Odon ont pu discuter avec Orelsan lors du tournage du clip "Jour meilleur". - DR

Orelsan est venu nous voir, il nous a salués et nous a demandé en rigolant de ne pas trop le tacler pendant le tournage, il était vraiment très sympa.

Nicolas Marin, agent immobilier et membre de l'équipe de Bretteville-sur-Odon, était en charge de recruter quelques joueurs du club : "Mon frère, qui tourne des clips, m'avait contacté pour que je recrute quelques joueurs pour tourner des images, je savais que c'était pour le prochain clip d'Orelsan, mais pour des raisons de sécurité, je n'ai rien eu le droit de dire... même si les joueurs s'en sont doutés au bout d'un moment !"

Les footballeurs de Bretteville-sur-Odon ont joué sur la pelouse du stade Michel d'Ornano, un moment inoubliable ! - DR

Des expériences inoubliables, et le souvenir d'un Orelsan très accessible : "Quand nous sommes arrivés dans les loges où étaient Orelsan et toute son équipe, c'est lui qui est venu nous saluer le premier, se souvient Nicolas, très sympa, il nous a dit en rigolant d'essayer de ne pas trop le tacler ! Et puis porter le maillot de Bretteville-sur-Odon sur la pelouse de d'Ornano, c'était assez fou, c'est une expérience que l'on n'est pas prêts d'oublier."

Un clip qui s'achève avec une rencontre entre l'Orelsan du présent et celui du passé qui échangent un sourire, le tout sur une de nos plages de Normandie.