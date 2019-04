Dans un mois, les Saint-Lois découvriront leur nouvelle médiathèque

Les bibliothécaires remettent en place 50.000 documents sur les étagères et dans les bacs au premier étage de la médiathèque de Saint-Lô.

Saint-Lô, France

"Les Saint-Lois ne vont pas reconnaître les lieux", assure Pascale Navet, la directrice de la médiathèque de Saint-Lô, située Place du Champ de Mars. A l'intérieur, tout a été refait. Des parois vitrées ont été ajoutées pour rendre le lieu plus lumineux, tous les espaces ont été repensés et un grand escalier central a été créé. Même l'entrée a changé de place. Désormais, elle est bien visible, au rez-de-chaussée.

Des milliers de livres à ranger

Le chantier de 3.8 millions d'euros, démarré en novembre 2017, est aujourd'hui terminé. Et depuis la mi-mars 2019, les 13 bibliothécaires s'affairent pour ranger les 90 mille documents - livres, CD,DVD etc - dont 50.000 seront en accès libre.

La médiathèque de Saint-lô a été complètement rénovée. © Radio France - Lucie Thuillet

Une médiathèque connectée

La médiathèque passe au numérique. Les lecteurs pourront désormais emprunter ou rendre des livres via des bornes numériques mais aussi écouter et télécharger de la musique, regarder un DVD, découvrir de nouvelles applications sur tablettes (presse, activités enfants etc.) ou encore jouer aux jeux vidéos dans une salle spécifique avec trois grands écrans.

L'entrée de la médiathèque est désormais au rez-de-chaussée et donne sur la place du Champ de Mars. © Radio France - Lucie Thuillet

Réouverture le 4 mai

La médiathèque ouvrira ses portes le samedi 4 mai à 10h et sera exceptionnellement ouverte également dimanche 5 mai après-midi. Désormais, l'abonnement sera gratuit pour tous, que l'on soit Saint-Lois ou non. Et puis, autre nouveauté : le centre culturel Jean Lurçat dont fait partie la médiathèque change de nom : il s'appelle désormais La Source.