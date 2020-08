Dans un Paris désert à cause de la COVID-19 et de la canicule, les touristes profitent

Le week-end est caniculaire à Paris, la température descend difficilement en dessous des 24 °C la nuit et elle dépasse les 35°C à la mi-journée. Pas de quoi refroidir les quelques touristes, majoritairement Français. Alors que les Parisiens sont soit partis en vacances, soit au frais à l'intérieur au travail ou à la maison.

"On a laissé les enfants au frais, à l'hôtel. On a loué des vélos, et on est parti découvrir Paris quand il n'y a pas les Parisiens, raconte Caroline avec un sourire, juste après un selfie devant la Tour Eiffel, sur le pont de Bir-Hakeim.

Pas de file d'attente

Casquette sur la tête, Mathieu et Aurore se dirigent lentement vers l'entrée de la Tour Eiffel. Le soleil est déjà haut dans le ciel et tape fort. "Il fait très chaud mais tout se passe bien, explique le couple. Hier on a fait le château de Versailles, il y avait du monde mais bon ! Par rapport à d'habitude je pense que ça va, la chaleur freine peut-être un petit peu."

Anna et ses enfants sortent de la Tour Eiffel. La chaleur arrive, direction la Cinémathèque et l'exposition sur Louis de Funès pour profiter un peu de la fraicheur de la climatisation. Cerise sur le gateau, son programme pour cette petite escapade touristique n'a pas été bouleversé par la crise sanitaire de la COVID-19.

Pas de file d'attente pour accéder à l'un des sites touristiques les plus visités de France. © Radio France - Simon Cardona

La chaleur est différente à Paris que dans le Sud

Sur les Quais de Seine, Sylvie et Claude attendent, à l'ombre, l'embarquement pour une petite croisière. Ces deux retraités du golf de Saint-Tropez espèrent avoir un peu de fraicheur sur le fleuve. "On n'est pas habitué à cette chaleur, pas celle-là. Là il n'y a pas d'air !"

"D'habitude il y a énormément d'Américains, d'Asiatiques, remarque Alain, qui n'en est pas à sa première visite de la capitale. C'est pour nous aujourd'hui, c'est notre journée."

La mairie de Paris a mis en ligne une carte qui détaille tous les îlots de fraicheur de la capitale.