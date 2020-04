Danse bretonne à Vannes : Tradi'Deiz devient... Confi'Deiz !

Le plus grand rassemblement de danseurs de Bretagne qui devait se tenir à Vannes ce dimanche 26 avril se transforme pour devenir Confi'Deiz. Tout au long de la journée des défis culturels seront à réaliser en équipes sur internet, et l'on pourra même profiter d'une buvette en ligne.

Tradi'Deiz est annulé... Vive Confi'Deiz ! Après l'annulation de Tradi'Deiz pour cause d'épidémie de Covid-19, Kendalc'h, l'organisateur du plus grand rassemblement de danseurs de Bretagne, également connu comme la première manche du championnat national de danse bretonne, a mis en place au pied levé Confi'Deiz, la version virtuelle de cet évènement.

Ce dimanche 26 avril, Kendalc'h conserve l'esprit de cet événement qui rassemble chaque année près de 150 cercles celtiques. Toute une série de défis culturels en ligne a été imaginée, à réaliser en équipe, tout en restant à distance.

Des défis et un trophée pour le public

Dans sa version en ligne, l'une des coutumes de cette journée reste inchangée, les horaires des épreuves seront d'une grande précision : 9h37, 10h21, 13h43... Les épreuves s'égraineront au fil de la journée sur la page Facebook et le site de Kendalc'h. Au programme, des épreuves de danse, de culture générale, de dessin, de poésie, de musique et même de cuisine.

Kendalc'h a mis un point d'honneur a conserver l'esprit de cette journée de championnat et sa convivialité. "Une grande partie des jurés, administrateurs et bénévoles qui auraient dû officier à Tradi'Deiz ont répondu présents pour ce Confi'Deiz. Nous allons donc pouvoir retrouver des têtes bien connues, et recréer une buvette en visio-conférence ainsi qu'un petit apéro-concert où chacun pourra jouer, chanter ou conter, à tour de rôle, pour le plaisir", explique l'organisateur.

Les délibérations des jurés auront lieu en ligne ainsi que l'annonce des résultats dans la soirée.

Le public est également invité à participer ! Un "Trophée Méninges du Public" sera décerné à celui ou celle qui trouvera la réponse aux huit énigmes proposées. Pour y participer, rendez-vous sur la page facebook de Kendalc’h.