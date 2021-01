Danse : la soirée de gala de l'Opéra de Paris diffusée gratuitement samedi sur Internet

Coronavirus oblige, l'Opéra de Paris se tourne vers le virtuel pour inaugurer sa nouvelle saison. Traditionnellement, une soirée de gala rassemble un millier d'invités, des mécènes de l'Opéra, pour lancer la saison artistique d'automne dans tous les arts.

Cette soirée a eu lieu mercredi dernier. Les invités ont pu assister à ce gala depuis chez eux, devant leur ordinateur. Cet événement est très important pour l'Opéra car il permet de collecter des fonds.

L'Opéra de Paris diffuse son gala gratuitement ce samedi

Ce samedi soir, tout le monde pourra avoir accès à cette soirée exceptionnelle. Le gala a été enregistré et il sera mis à la disposition du public à partir du samedi 30 janvier sur la plateforme de l'Opéra.

Un spectacle qui mobilise tous les danseurs

Ce gala est toujours un moment unique dans le programme de l'Opéra et c'est l'occasion de le découvrir ce samedi soir.

Tout le corps de ballet est présent à cette soirée. Les Etoiles, les Premiers danseurs, les Premières danseuses, l’ensemble du corps de ballet ainsi que les élèves de l’école de danse participent à cette représentation unique.

Chaque année c'est le même rituel. La soirée débute par le Défilé du Ballet, puis le "Grand pas classique" de Victor Gsovsky, un pas de deux dans des costumes Chanel, présenté pour la première fois à l’automne 1949.

Après les ballets classiques, on pourra voir "The Vertiginous thrill of exactitude", du chorégraphe William Forsythe, sur une musique de Schubert, et "In the Night", un ballet de Jerome Robbins sur des Nocturnes de Chopin.