"Danser, déguster, bambocher", le Bliiida festival du 19 au 21 mai à Metz

Le Bliiida Festival veut faire la part belle à la musique et plus particulièrement aux jeunes artistes messins. Du 19 au 21 mai 2022, le tiers-lieu va aussi proposer des animations pour les enfants, des stands de boissons et nourriture, des jeux, un bingo...