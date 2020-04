DanseTonConfinement : les cercles celtiques se défient sur les réseaux sociaux

Garder la joie et la bonne humeur pendant le confinement, c'est ce qu'ont choisi de faire les danseurs des cercles celtiques de la région. En vidéo et sur les réseaux sociaux, ils se lancent des défis avec le #DanseTonConfinement.

Les cercles de danses de la région se défient depuis le début du confinement, en vidéo et avec humour. Vous retrouvez leurs vidéos sur les réseaux sociaux grâce au #DanseTonConfinement. Car évidemment, depuis le 17 mars et le début du confinement, les cercles celtiques ne peuvent plus réunir leurs membre pour répéter. Qu'à cela ne tienne ! Il reste la danse.

Un défi lancé par le cercle celtique d'Elliant

Le Cercle celtique Ar Vro Melenig d’Elliant (29) a lancé ce défi en demandant à d'autres cercles celtiques de montrer leur vision du confinement… en dansant ! De Beuzec-Cap-Sizun à Clisson, de Paimpol au Croisic, seul, en famille, avec vos animaux de compagnie, déjà plus d’une trentaine de vidéos sont en ligne.