Danseurs et musiciens des Celtic Legends investissent la scène du Palio de Boulazac

Boulazac se met au vert irlandais en mars 2021. La scène du Palio accueille la troupe des Celtic Legends composée de danseurs et de musiciens. Les Celtic Legends reprennent les chants et les danses traditionnels irlandais avec une nouvelle tournée "From Belfast to Dublin tour 2021".

Ils se produiront en Dordogne le samedi 6 mars 2021.

Le prix de places varie entre 37 et 47 euros.