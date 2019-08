Dansons sur les quais a de plus en plus la côte à Bordeaux

Le festival de danse organisé en bord de Garonne a accueilli environ 40 000 participants, 100 000 en comptant visiteurs et curieux. Des initiations à la salsa, zumba, bachata et autres danses ; aux démonstrations par des professionnels, l'événement fait danser les quais un mois l'été depuis 16 ans.

Bordeaux, France

Et si vous vous essayiez à la zumba, à la salsa ou au bachata... gratuitement ? Profitez-en, ce dimanche est la dernière soirée pour esquisser un pas de danse sur les quais. A Bordeaux, depuis un mois, l'association "Dansons sur les quais" propose des initiations à tous types de danses en bord de Garonne et en bonus, des démonstrations de professionnels. La soirée d'ouverture le 14 juillet s'est ouverte avec de la danse country, pour la clôture du festival ce sera salsa, bachata et kizomba de 20 heures à minuit.

Débutants et amateurs suivent ensemble et avec attention la leçon... Reportage.

"J'ai l'impression de retourner en enfance !", reportage à la soirée country pour l'ouverture de Dansons sur les quais. Copier

Une piste de danse avec vue sur la Garonne. Environ 200 personnes attendent en rang le signal d'Agnès, l'animatrice danse country de la soirée d'ouverture. "Tout le monde sur le plancher, je vais vous expliquer au fur et à mesure, ce n'est pas très compliqué !," lance-t-elle depuis la scène avant d'enchaîner les premiers pas. Anne vient tous les ans au festival. Un moyen de tester plusieurs danses gratuitement, avant les inscriptions dans des clubs à la rentrée.

Ça m'évite de gambader entre toutes les écoles de danse en septembre, là au moins, c'est centralisé ! — Anne

Chapeau de country sur la tête, bottes blanches pointues à dentelles aux pieds, Roselyne lui montre les pas à suivre. Avec son mari, elle a découvert cette danse il y a dix ans. "Mes petits enfants vous diraient 'mamie retombe en enfance à chaque fois qu'elle va à la country' ... On s'amuse beaucoup !," lance la sexagénaire en riant.

Grâce aux explications et à la démonstration d'Agnès, au bout de cinq minutes, les débutants enchaînent cinq minutes de musique sans hésitation. Mission accomplie.

De plus en plus de personnes viennent esquisser un pas de danse

Cette année, près de 40 000 participants se sont essayés sur la piste de danse, sur l'ensemble de l’événement. 100 000 en comptant les visiteurs et curieux. Chaque soir, près de 700 personnes assistent aux initiations. Ils étaient 25 000 en 2016, 37 000 l'an passé. "Dansons sur les quais" attire de plus en plus de monde.