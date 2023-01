Dany Boon et Jérôme Commandeur viendront tourner en février en Dordogne, un nouveau casting lancé

Qui veut tourner avec Dany Boon et Jérôme Commandeur ? La production lance ce mardi un nouveau casting, elle cherche désormais des adultes, hommes et femmes, âgés de 25 à 65 ans pour de la figuration et quelques personnes pour avoir des répliques.

ⓘ Publicité

Le tournage du prochain film de Fred Cavayé (Adieu Monsieur Haffmann, Pour elle, le Jeu, Radin...) aura lieu à Monpazier, au Château de Jumilhac en Dordogne et aussi à Saint-Cirq-Lapopie dans le Lot entre le 27 février et le 17 mars.

Pas de piercings et de tatouages visibles

Casting hommes : la production recherche des hommes d'une taille maximum d'1m85, des physiques "atypiques", avec une pointure maximum de 46 et une taille de veste de 56. Il faut si possible, avoir les cheveux jusqu'aux épaules, les barbes et les moustaches sont un plus. Il ne faut pas de tatouages visibles et pas de piercings.

Casting femmes : la production recherche des femmes d'une taille entre 1m65 et 1m75 avec une taille maximum de 44 (à cause de la confection des costumes), la pointure doit être de 41 au maximum. Par ailleurs, il ne faut pas avoir de maquillage permanent et avoir des cheveux "naturels", c'est-à-dire sans extensions, sans balayage et sans henné. Il ne faut pas de tatouages visibles et pas de piercings non plus.

Photos, mensurations à envoyer par mail

Pour postuler, il faut envoyer un mail en indiquant en Femme ou Homme en objet avec un selfie sans sourire et une photo entière, et également indiquer sa taille, sa taille de vêtements, sa pointure, son poids, sa commune, son âge et ses coordonnées à l'adresse suivante : dordogne1640@gmail.com