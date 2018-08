Châteauroux, France

Après une semaine de cours intensifs, c'est le dernier jour pour les 650 stagiaires de tester une des 25 disciplines proposées pendant le festival international de danse de Châteauroux. C'est également la dernière ligne droite avant le spectacle prévu pour vendredi.

Bilan positif et belles rencontres

Parmi les stagiaires que nous avons rencontré, le bilan est toujours satisfaisant. Brandon a 21 ans et vient de Charente Maritime : " Le retour à la maison va être très difficile, on en parle déjà " confie-t-il. Un peu plus loin Mathilde, Pénélope et Anaïs se sont rencontrées pendant le stage. Elles viennent de villes différentes : Saint-Etienne et Vierzon. Les trois jeunes filles sont un peu tristes de se quitter mais elle attendent malgré tout, le spectacle avec impatience. " On attend que ça et en même temps on a pas envie que ce soit la fin" déclare Mathilde. D'autres stagiaires en revanche ne participeront pas au spectacle comme Corinne, professeur des écoles, qui doit rentrer chez elle, à Limoges, pour préparer la rentrée des classes le trois septembre. " C'est une vraie parenthèse de vacances, loin des contraintes de la vie professionnelle " assure-t-elle.

Les derniers concerts ont également lieu ce soir. Alice Animal et Amir se produiront sur la scène place Voltaire à 20h45.