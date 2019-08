DARC : derniers préparatifs avant la 44ème édition du festival

Châteauroux, France

« On est pas en avance, on est pas en retard non plus. » Sous la halle montée place Voltaire il y a quelques jours, Lilian Botté s'active. Il s'occupe de l'accueil des artistes. Les musiciens du Trottoir d'en face et de Mes souliers sont rouges arrivent ce mardi après-midi, à 15 heures, tout doit être prêt pour leur arrivée : « On recrée tout un espace de vie en à peine une semaine donc forcément ça prend du temps, mais on est loin d'être inquiet on sera dans les temps. »

Cachées derrière la scène, les loges de Darc sont un vrai petit cocon : moquettes, canapés, plantes décoratives, tout est là pour que les artistes se sentent bien. « On essaye de leur faire oublier que lorsqu'ils sont à Châteauroux ils sont sur un parking, » explique Lilian.

Côté scène les techniciens sont eux aussi toujours à la manoeuvre. « Ca se présente plutôt bien, se réjouit Yves Doussot, directeur technique du festival, toutes les équipes sont en place, finissent leur lumière, le son se met en place. » Plus d'une quinzaine de techniciens sont présents place Voltaire pour que tout soit prêt ce soir sur la scène, grande, rappelle Yves Doussot, de « 25 mètres d'ouverture par 20 mètres de profondeur. »

Le festival de Darc ça commence ce soir, avec un concert 100% français, et 100% gratuit : le Trottoir d'en face, et Mes souliers sont rouges.