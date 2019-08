Darc : les répétitions de danse attirent aussi des spectateurs

Châteauroux, France

C'est un peu le spectacle avant l'heure : près de 600 danseurs s'entraînent autour du gymnase de Belle Isle, à Châteauroux. Des répétitions qui attirent des spectateurs, des curieux qui peuvent passer la journée à regarder les stagiaires faire des claquettes, du hip hop, ou encore des mouvements de modern jazz.

"Ça fait rêver"

Jean-Michel, 57 ans, vient dès qu'il le peut assister aux répétitions. Il a tout prévu : la casquette et la bouteille d'eau. Il vient presque tous les jours, en bus; "ça me passe le temps, plutôt que de faire la sieste" s'amuse-t'il. "Ça fait rêver, j'aimerai bien revenir 20 ans en arrière (...) là je ne suis plus assez souple pour danser" affirme Jean-Michel.

Un peu plus loin Audrey est venue avec sa fille de 12 ans, Léa, qui fait du modern jazz. C'est la première fois qu'elles mettent les pieds à Darc. Et elles sont toutes les deux séduites : "Il y a de tous les niveaux, et même si on est débutant, on est pas jugés" observe la maman. Cette année, elle et sa fille sont venues en temps que spectatrice, mais dans quelques années, cela pourrait changer. Est-ce que Léa s'y voit déjà ? "Quand je serai un peu plus grande" répond sagement la jeune fille.