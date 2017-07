Darney : tout le village dehors pour le passage du Tour de France

Avant de passer la frontière des Vosges, ce mercredi, direction la Planche des Belles-Filles, le peloton du Tour de France est passé par Darney, une commune de 1.200 habitants. Tout le monde était dehors pour applaudir les coureurs.

Darney et ses 1.200 habitants se sont massés sur les trottoirs, ce mercredi, pour applaudir les coureurs du Tour de France. Parti de Vittel à 13h20, le peloton est arrivé dans le village une vingtaine de minutes plus tard, avant de passer la frontière des Vosges direction la Planche des Belles-Filles. "C'est impressionnant mais ils devraient passer moins vite", rigole Carol. Il n'a pas fallu plus de vingt secondes au peloton pour dépasser l'église de la commune.

"Cela fait plus d'un mois qu'on en parle"

Pour ceux qui ont raté leur photo au passage des coureurs, heureusement, la caravane du Tour de France s'est chargée de ravitailler les habitants en souvenirs en tout genre."Cela fait plus d'un mois qu'on en parle, explique une habitante. C'est un événement pour Darney, parce que c'est une ville qui ne bouge pas trop."

Ovation au passage du char Vittel (non ils n'ont pas envoyé de bouteilles d'eau sur le public). #TDF2017 pic.twitter.com/McI64x11KB — Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) July 5, 2017

Entre les fleurs, les fanions et les drapeaux, les habitants se sont, bien sûr, mobilisés pour décorer leur village avant le passage du Tour. Pour ce qui est de la buvette, elle a été gérée toute la matinée par l'association qui travaille à l'Effeuilly, une maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées et autistes. "On est très bien accueilli, sourit Jean-Pierre, venu avec sa femme Annette. Nous sommes du Poitou, et comme le Tour ne passe pas chez nous, on est venu le suivre dans les Vosges. En plus le temps est magnifique, chez nous il pleut !"

