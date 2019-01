David Diop : "Je m'attache à rester le même"

Billère, France

La ville de Billère vous distingue aujourd'hui, c'est ici que votre roman Frère d'âme a été écrit ?

Oui, du début à la fin. J'ai trouvé un lieu où j'ai pu, avec tranquillité et l'amitié de mes voisins, travailler à un texte qui me vaut ce succès aujourd'hui.

Vous avez reçu le Goncourt des lycéens pour ce roman, qu'est-ce que cela a changé à votre vie ?

Beaucoup de choses, et peu de choses à la fois. Je m'attache à rester le David Diop que j'étais avant de recevoir ce prix et connaître cette notoriété. Mais il est vrai que cela m'amène à beaucoup voyager, à rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Et surtout des écrivains vivants ! Je travaille sur des écrivains morts en tant qu'enseignant en littérature XVIIIe siècle, et là pour moi c'est extraordinaire de pouvoir dialoguer avec des écrivains qui pratiquent leur art.

Vous expliquez que certains lecteurs avec des ancêtres tirailleurs sénégalais et poilus vous ont apporté leurs témoignages personnels, qu'est-ce que cela vous a apporté ?

Ces témoignages sont très importants. J'ai l'impression d'en savoir beaucoup plus maintenant que j'ai le retour de toutes ces personnes qui viennent me voir avec des témoignages très personnels qu'avant, au moment où j'écrivais le texte. C'est aussi extraordinaire de voir que c'est un texte littéraire, pas seulement historique, et que les gens y ajoute des couches de sens, des potentialité d'être que je n'imaginais pas.

Frère d'âme va être traduit en huit langues, comme l'anglais, l'arabe ou le chinois ... Mais aussi l'allemand. Cette traduction en particulier est importante pour vous ?

J'attends avec impatience de voir comment le texte sera lu en Allemagne, où là aussi, toute une jeunesse a été sacrifiée. C'est un livre qui prône la fraternité, contrairement à la violence qui s'y trouve et qu'on pourrait assimiler comme une volonté de revanche. J'ai autant d'émotion pour les Allemands, quand je pense à ce qu'ils ont dû vivre dans la guerre, que pour les poilus ou les tirailleurs sénégalais.