David Hurpeau, nouveau directeur du Conservatoire de Châteauroux, veut en faire "un laboratoire pour explorer"

Un an après le départ de l'ancien directeur, William Bensimhon, un jeune chef d'orchestre vient d'être nommé directeur du Conservatoire à rayonnement départemental de musique, de danse et d'art dramatique de Châteauroux. Il a pris ses fonctions le 1er septembre.

Un nouveau visage à la tête du Conservatoire de Châteauroux ! Un an après le départ de William Bensimhon, parti diriger celui de Bourges, un nouveau directeur vient d'être nommé dans l'Indre. David Hurpeau vient de poser ses valises à Châteauroux. Il a pris ses fonctions le 1er septembre.

Âgé de 30 ans, ce jeune chef d'orchestre, originaire de la région de Nancy, a découvert la musique très jeune. "J'ai vécu un véritable choc émotionnel quand j'avais six ans, raconte-t-il. J'ai écouté pour la première fois une symphonie de Malher et j'ai été vraiment fasciné par toute l'énergie qui émanait de l'orchestre : à la fois les couleurs, le son, les émotions provoquées par un grand groupe de personnes qui vont dans la même direction".

Un jeune chef d'orchestre âgé de 30 ans

Guitariste de formation, il a poursuivi des études de musique tournées vers la direction d'orchestre. David Hurpeau est notamment passé par le Pôle Sup 93, au Conservatoire national supérieur de Paris et au Conservatoire royal de Liège, avant d'être nommé directeur musical des orchestres de Saint-Dié-des-Vosges.

Ce qui l'a attiré à Châteauroux, c'est "la très grande qualité du Conservatoire". "C'est un très grand établissement avec l'ensemble instrumental de Châteauroux, un ensemble professionnel composé essentiellement des enseignants du Conservatoire, explique-t-il. On va pouvoir mener des projets très intéressants".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

David Hurpeau dirige donc désormais l'équipe pédagogique, composée de 52 professeurs. Et il a déjà des projets et des ambitions pour l'avenir ! "J'aimerais en faire un lieu ouvert qui puisse accueillir à la fois les très jeunes, mais aussi bien les amateurs, indique-t-il. Et puis en faire un lieu qui va vers les autres, tourné vers les autres partenaires culturels de la ville. J'aimerais amener nos élèves à se produire dans l'agglomération, dans le département et au-delà". Il espère en faire "un laboratoire pour explorer et expérimenter".

Le Conservatoire est en ce moment en pleine période d'inscriptions. Certaines filières sont déjà complètes, mais il reste des places dans d'autres. À la fin de l'année dernière, 837 élèves étaient inscrits dans la structure. Un peu moins que les années précédentes, mais le Conservatoire a plutôt bien surmonté la crise du Covid. La programmation de la saison sera présentée prochainement.