Dax : au cas où, la ville se tient prête à organiser des corridas en août

Y aura-t-il des toros, des vaches landaises dans les arènes de Dax cet été ? Y aura-t-il un semblant de feria ? Et à quoi ressembleront les fêtes de Dax à partir de 2021 ?

Toutes ces questions sont actuellement sur la table des toutes nouvelles commissions municipales des fêtes de Dax. Julien Dubois, nouveau maire de Dax, et son adjoint aux fêtes, Pascal Dagès, ont présenté ce mardi les trois nouveaux présidents des commissions municipales des fêtes de Dax. Deux nouveaux et un qui reste. Eric Darrière est à la tête de la commission taurine, Patrick Roumeau présidera la commission des fêtes populaire et Didier Goeytes, rescapé du précédent mandat, reste en place à la tête de la commission de la course landaise.

De gauche à droite, Patrick Roumeau, Pascal Dagès, Julien Dubois, Eric Darrière et Didier Goeytes. © Radio France - Paul Ferrier

Pas de révolution

La feria, les fêtes de Dax, c’est une identité "que nous n’allons pas révolutionner", ont expliqué les nouveaux présidents lors de la conférence de presse organisée en mairie de Dax ce mardi. Et le casting expérimenté concocté par le maire Julien Dubois et son adjoint aux fêtes en est la preuve.

Que ce soit le nouveau président de la commission des fêtes populaire, Patrick Roumeau, co-créateur de Feriascapade, que ce soit Didier Goeytes, "20 ans à la commission de la course landaise" de Dax ou Eric Darrière, nouveau président de la commission taurine, cela ne ressemble pas à une équipe de rupture. "Les fêtes de Dax, c'est un joyaux, cela va être dans la continuité de cette histoire", explique Pascal Dagès. "Evidemment en essayant de l'améliorer ou de trouver le petit truc, l'étincelle supplémentaire".

Pour les améliorations ? "On a un oeil neuf, on ne s’interdit pas de réfléchir", ajoute le maire de Dax. Mais pour le moment, c’est statut quo : pas plus de jours de feria, pas moins. Pas plus de corridas, pas moins. Des défilés, des concerts, des journées à thèmes … et la feria payante ? Le Maire et son adjoint aux fêtes coupent : "Sur la forme de Bayonne, c'est impossible à faire physiquement parlant. Après, des produits dérivés, des trucs comme ça, oui ce sera à l'étude", dit Pascal Dagès. Julien Dubois enchaîne : "Ce n'est pas la question des fêtes payantes, c'est de trouver le schéma économique qui va permettre aux fêtes d'être assumées par un grand nombre de personnes, et pas uniquement par le contribuable dacquois. Mais là, c'est un dossier large sur lequel nous travaillerons".

S'il n'y a pas de révolution prévue, le président de la commission taurine veut en revanche donner un coup de jeune, pour assurer "la transmission". Eric Darrière a annoncé que plusieurs membre de sa commission auront moins de 30 ans.

La ville prête à organiser une corrida en août

Dès que ce sera possible la ville de Dax organisera des animations cet été pour faire vivre la ville. Cela dépendra, bien sûr, de la marge que les autorités laisseront au niveau sanitaire. Mais reste cette grande question : et le 15 aout ? Est-ce que la ville s’habillera de rouge et blanc ? Va-t-elle organiser une ouverture virtuelle des fêtes par exemple ? Bref, marquer le coup, malgré l'annulation de la feria déjà annoncée.

Non répond en substance l’adjoint aux fêtes Pascal Dagès qui parle de petites animations : "On ne sera pas sur le thème du grand rassemblement. Dans la ville, on ne va pas faire du blanc et du rouge, on va rester dans la sobriété".

Julien Dubois ajoute : "notre but, c'est surtout pas d'envoyer un message pour dire : venez de l'Europe entière à Dax le 15 août pour faire la fête".

A Dax, le 15 août sera donc sobre. Peut-être quelques animations "si c'est possible", mais la mairie est prudente au lendemain d'un courrier de la préfecture leur demandant de ne pas organiser de concert pour la fête de la musique.

Quid des arènes ? Le nouveau président de la commission taurine, Eric Darrière, a déjà pris des contacts avec des toreros et des éleveurs au cas ou. "Il y a sans aucun doute une évolution extrêmement positive au niveau sanitaire qui pourrait nous faire penser que la tenue de corridas peut se faire. C'est hypothétique. Nous on dit, si il y a une possibilité, nous serons prêts. Tout le monde est dans les starting-blocks. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de candidats pour venir toréer à Dax."

Bien sûr, le nouveau président de la commission taurine n’a donné ni nom de torero, ni nom d’élevage. Et si quelque chose peut être organisé, encore faudra-t-il pouvoir remplir suffisamment les arènes pour que ce soit financièrement tenable, précise Julien Dubois.