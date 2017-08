Dax en feria : du caviar et des langoustes !

La feria de Dax 2017. Programmation brillante. Cinq corridas, une corrida à cheval et deux novilladas sans picador. Ouverture ce samedi, 11h, première novillada sans picador. 18h, toros de Domingo Hernandez pour El Juli, Talavante et Lorenzo.

Dax a misé sur un a priori harmonieux équilibre entre jeunes pousses et vedettes confirmées poursuivant en cela la ligne éditoriale de la tauromachie dacquoise ce qui a plutôt bien réussi aux éditions précédentes. Donc dès l’ouverture El Juli et Alejandro Talavante, deux mégas stars associées à un gamin qui doit confirmation de talent, Alvaro Lorenzo. Dimanche, journée torride, deux corridas : le matin, Curro Diaz, Castella et Juan Bautista, qui remplace Manzanares, le plus épais cartel de la feria, le soir Escribano et Ureña qui encadrent le gamin Martin Escudero. Lundi, Rafaelillo, Luque, les expérimentés pour là encore entourer Roman Collado- Guoinguenet, matador hispano- breton de Valence et St Brieuc réunis. Des gamins pour terminer mardi, Galvàn, Marin et Galdos.

Les toros ? Domingo Hernandez - Garcigrande pour débuter, Montalvo et Adolfo Martin dimanche. La corrida d’Adolfo de Mont-de- Marsan avait été terrible, celle, quelques jours plus tard à Santander fut excellente. Lundi c’est la Pedraza de Yeltes, ganaderia trois triomphatrice à Dax, et mardi, El Ventorillo avant l’Agur. Y’a du mail !

A Lorenzo © AFP

Alvaro Lorenzo, benjamin de la course inaugurale

Petit brun, teigneux, physique de footballeur latin, Alvaro Lorenzo, le benjamin de la course inaugurale, est né à Bargas, bourgade de la province de Tolède en Castilla-la-Mancha, connue pour ses vignes et son restaurant, El Caserio, réputé pour son "cocido", plat typique de la région de Madrid, gros pot-au-feu qui mélange toutes viandes avec pois- chiches, navets, carottes et patates. Bon, mais lourdingue ! Tout le contraire de la tauromachie d’Alvaro Lorenzo. Fine, délicate. Le drôle de 22 ans tout juste, il a soufflé les bougies le 2 août, a été consacré matador de toros dans le colisée nîmois le 14 mai de l’année dernière. Des mains d’El Juli et de Castella. Il va donc retrouver son parrain d‘alternative ce samedi soir pour une démonstration confirmation d ‘un talent que l’on connait mais que l’on voudrait plus prolifique encore.

Brillant novillero, le señor Alvaro Lorenzo Gutierrez, attendu comme l’ange messianique d’une tauromachie castillane classique et précieuse, a connu débuts fastueux : onze oreilles en six corridas la saison passée. Cette année, hors sa ville natale où l’on trempe l’acier des épées, une oreille à Valence mais surtout récemment deux, gagnées devant une solide course de Castillejo de Huebra à Santander le 28 juillet. Le jeune castillan excelle dans l’exercice infiniment taurin de la douceur et de la lenteur, le "temple" cette mesure loin des temps convenus qui donne au béotien l’impression que le torero est capable de ralentir la course du toro et de trouver une harmonie absolue dans le tempo.

A Lorenzo © AFP

Avec France Bleu Gascogne, "Callejon" spécial feria de Dax, tous les jours midi - 13h, dimanche à partir de 11h30 retransmission intégrale de la corrida, tous les soirs 17h50 la corrida en direct avec Pab et Julien Lescarret.

A LIRE AUSSI

► Feria de Dax 2017 : accès, programme, camping, billetterie... toutes les infos pratiques

► Feria de Dax 2017, demandez le programme !