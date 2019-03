Dax : la billetterie de We are the band est ouverte

Dax, France

Le 29 juin prochain aux arènes de Dax, ils seront plus de 700 musiciens sur scène. "Le pari était un peu fou" précise le communiqué de We Are The Band mais "l'objectif est atteint". Ils seront précisément 718 musiciens (219 guitaristes, 87 bassistes, 92 batteurs et 320 chanteurs).

Réunir autant de musiciens relevaient de l'exploit. D'autant plus qu'il n'aura fallu que 3 mois pour atteindre ce chiffre.

Les répétitions ont déjà débuté. On entendra "It's a long way to the top" d'ACDC, "Iron Lion Zion" de Bob Marley ou encore "Louxor j'adore" de Philippe Katerine. A noter qu'en première partie, c'est la fanfare rock God Save The Cuivres et le DJ Solar Sound System qui vont chauffer la scène.

Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que la météo soit favorable.

La billetterie vient donc d'ouvrir. 3 000 billets sont en vente. On a réduit la jauge car les arènes de Dax peuvent accueillir 8 000 personnes mais l'idée, c'est que chaque spectateur puisse voir chaque musicien. C'est 10 euros la place !