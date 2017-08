Dax, la feria : Marin prend le pouvoir

Ce mardi ultime journée de feria : corrida à cheval le matin avec les toros de Los Espartales pour Andy Cartagena et la nîmoise Léa Vicens, les deux triomphent. Le soir dernière corrida, toros d’El Ventorillo pour David Galvàn, Gines Marin et Joaquin Galdos.

Marin à peine vingt ans seulement coupe deux oreilles et sort en triomphe.

G Marin © AFP

Le lot de Ventorillo était bien balancé, très correctement carrossé et armé, certes la comparaison avec les Pedraza de la veille n’avait pas lieu d’être. La tauromachie est éternel recommencement et donc il faut juger les Ventorillo sur ce qu’ils ont offert… ou pas. Une certaine verve pour certains à la pique mais bien mal mis en valeur ce qui est dommageable, de la difficulté sans danger dans le comportement par manque de race aussi. Les toros de la clôture souvent ont freiné trop rapidement leurs charges pour pouvoir donner du volume à l’ensemble et apporter l’émotion désirée.

Déception du côté des hommes aussi. David Galvàn est passé sans qu’on le remarque. On ne demandait pas à ce jeune homme de faire naître l’impossible frisson, seulement d’essuyer. En mode Lexomil Galvàn n’a rien galvanisé. Joaquin Galdos est venu, lui, du Pérou, pour devenir vedette. Un an après son alternative force est de constater que le torero aux yeux turquoise doit prendre de la bouteille pour être consommable. Le nectar pas encore à maturité il va falloir vinifier mieux les espérances pour les récoltes futures. Galdos s’est beaucoup trompé pour ce dernier opus de feria. Péché de jeunesse.

Enfin et sans discussion Gines Marin, triomphateur tellurique à Madrid, s’est imposé en découvrant ce qui peut faire son prestige : vingt ans, une énorme envie, de très gros moyens, du style, du fond, de la race, du savoir et du vouloir. Il sait tuer. Lui est déjà torero.

Gines Marin, toreria ! © AFP

Dax en bilan

Du très mauvais il y en eu. Catastrophe industrielle avec la corrida d’Adolfo Martin, l’abstraction, et le patron qui comme un voleur quitte Dax sans un adieu. C’est moche. Déception, oui, encore avec les Domingo Hernandez qui ont été les produits de consommation discount que l’on ingurgite hélas trop souvent. Un lot peut sortir bon parfois,cela arrive, mais bien trop sont fades et sans race trop souvent comme à Dax pour que l’on s’assujettisse encore longtemps aux exigences des vedettes qui les réclament.

Montalvo, passable, un très bon toro, le cinquième, qui a permis à Juan Bautista de définir la "toreria" au sens large. L’arlésien avec plus de réussite à l’épée aurait coupé trois oreilles, un succès au bout de l’estoc qui eut changé le rendu de la course.

Le bon : les deux novilladas du Lartet et de Guadaïra, l’énorme affluence pour ces deux spectacles en matinale. Lea Vicens, princesse centaure, elle offre à 2017 la tauromachie à cheval des années soixante, c’est à dire le classique sans l’ostentatoire.

Lea Vicens © AFP

Tout gûteux également, Alvaro Lorenzo et Alejandro Talavante à la frange du très bon. Gines Marin, bien sûr, supérieurement torero. Et obligatoirement "l’énormissime", la sublime corrida de Pedraza de Yeltes. Les succès de Rafaelillo et Luque certes devant les grands Domecq mais au-delà des hommes, la puissance racée de ceux qui sont aujourd’hui référence étalon en matière de toros de combat.

Dax, feria © AFP

