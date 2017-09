Dax, Toros y Salsa,Emilio de Justo, plus fort que le destin

La dernière feria de la saison dans le sud-ouest, la feria Toros y Salsa à Dax. Outre la gambille « salsera », deux corridas et une novillada sur le weekend

Avec du gratin. Hier samedi corrida prestigieuse de Victorino Martin pour Antonio Ferrera, Alberto Aguilar et Emilio de Justo. Aguilar coupe une oreille, De Justo, trois, et sort en triomphe.

La pluie, forte et presque continue, a rendu atone ce rendez-vous majeur en imposant une humidité constante à un public qui a manqué de chaleur et de conviction. Et la corrida a été complexe, de présentation diverse, de jeu majoritairement compliqué. Victorino Martin a sorti une course exigeante, parfois âpre, même sournoise voire dangereuse mais aussi des toros dont certains avec plus de force - ce qui a été un manque récurent- auraient pu fournir une toute autre prestation. Car la caste réelle était dans ces toros là ! Et les hommes, n’en déplaisent aux esprits chagrins, n’ont pas failli. Ferrera aurait pu couper une oreille à son premier toro, le natif d’Ibiza a torée avec détermination et par moments une belle pureté. Aguilar n’est pas artiste, cela se saurait, il s’est battu avec ses moyens et son envie. Ce qui est déjà beaucoup. Et puis Emilio De Justo. Abandonné de tous il y a deux ans encore, nourri par ses deux sœurs, ce torero de l’extrême Espagne est en conquête. En résilience. Expurgé de l'ombre qui lui avait suaire par la volonté qui est la sienne et la rencontre avec un homme juste, son fondé de pouvoir, le matador français retiré Ludocvic Lelong. Il voulait s’imposer, Emilio De Justo il l’avait dit, il l’a fait, et de quelle manière ! La volonté, le panache, le savoir, la finesse. De grandes séries à droite, des coups d’épée pour tuer une phalange, des » descabellos » sans trembler. Et puis ces naturelles de face et enfin ce final, pieds joints, face aux cornes, pour un envol d’une terriblement impressionnante virtuosité classique. Et la rapière qui frappe et tue! Emilio De Justo. Il en vaut mille. Alors ne perdez pas votre temps avec les autres.

Capoteo © AFP

Ce dimanche matin, 11h, novillada de Jose Cruz pour Diego Carretero, Jésus Enrique Colombo et le provençal Tibo Garcia. Et le soir, 17h30, mano a mano de clôture avec Enrique Ponce et Andrés Roca Rey sur 6 toros de trois élevages différents.