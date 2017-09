Dax, Toros y Salsa, final pschittttt

La dernière feria de la saison dans le sud-ouest, la feria Toros y Salsa à Dax. Outre la gambille « salsera », deux corridas et une novillada sur le weekend. Avec du gratin. Et des couacs!

Ce dimanche : le matin, novillada de Jose Cruz pour Diego Carretero, Jésus Enrique Colombo et le provençal Tibo Garcia. Belle novillada racée. Carretero et Garcia coupent chacun une oreille, Colombo coupe deux oreilles et sort en triomphe. Le soir, mano a mano de clôture avec Enrique Ponce et Andrés Roca Rey sur six toros de trois élevages différents. Course très décevante, Roca Rey coupe le seul trophée de la soirée.

Plus de pluie ou si peu, un petit arrosage ponctuel, bienvenu, trois gouttes fraiches pour sortir le peuple de sa léthargie. La corrida de clôture tellement attendue a fait pschitt. Un soir de plomb dans un ciel passé progressivement du bleu au gris. La faute à six toros, médiocrement charpentés, mais surtout sans classe, sans race, sa qualité. Le contraste saisissant avec les très nobles novillos de Jose Cruz de la matinale enlevée. Ponce râle. Il est dans un jour où les toros ne lui plaisent pas, ne le respectent pas. De sa saison merveilleuse les dacquois ne verront quelques éclairs rares. Roca Rey râle. Il coupe une piètre pauvre oreille contestée car contestable, un trophée illégitime et sans force. Ponce râle…encore. Il s’estime volé d’un petit succès lui qui accumule les grands triomphes avec le cinquième cornu face auquel il a fait vrai effort. Mais le toro, quel toro ? Ces machins apathiques, pathétiques décastés, fuyants ?... pour qu’il y ait « toreo » il faut qu’il y ait toro. Et là que dalle ! Domingo Hernandez, absconds. Puerto de San Lorenzo, fardasses à l’image de toute la course. Les deux Nuñez, moins pires, oui mais au royaume des aveugles …La mort du dernier toro a vidé le cénacle pressé de quitter le lieu de sa somnolence On a déjà tout oublié.Il est vrai qu'il n'y avait rien à retenir.

Emilio De Justo, pour l'avenir © AFP

La conclusion a donc été pétard mouillé dans le seul après-midi sec de la feria. Trois gouttes tombées lors de la clôture comme de larmes sur une corrida finale vide de tout sens. Le dernier toro de la feria est à vider les arènes définitivement, tellement pitoyable, tellement mauvais. Et qu’importe la médiocre oreille sans valeur accordée à Roca Rey. Le matin a vu Colombo s’imposer pour triompher d’une très racée novillada de Jose Cruz qui aura manqué juste d’un peu de puissance pour toucher à l’excellence. Mais il y a eu samedi. Samedi des hommes qui eux montent au front. Le courage d’Aguilar, la vertu de Ferrera. La lenteur de Ferrera, aussi. Inaccomplie, inachevée certes mais subtile et belle. Et puis samedi il y a le contraire de dimanche, un torero surgit du fond de sa misère et qui se dresser en deux saisons pour montrer sa vertu. Emilio De Justo a toréé de majuscule, il a tué comme tous devraient le faire, avec la rage, une rage bouleversante, émouvante. Et il a torée aussi aux confins du monde de soie et d’acier. Mains de fer dans gant de velours. Quatre naturelles face au toro, les pieds joints, quatre, de face, en face, l’une après l’autre…la vraie tauromachie d’incarnation, d’incantation. Quatre passes. Pures. Ces quatre-là valent toute une feria.