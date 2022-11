De banquière à écrivaine : la Nîmoise Julia Urso a tout plaqué pour changer de vie

Julia Urso travaillait dans une banque depuis de nombreuses années. Elle avait une situation confortable avec son compagnon et sa grande maison proche des Cévennes dans le Gard. Mais il y a deux ans, elle décide de changer radicalement de vie. À 30 ans, elle quitte tout et part à l'autre bout du monde. D'abord en Polynésie française, puis en Guadeloupe, avec ses carnets. C'est là que grandit son envie d'écrire. "J'écris depuis que je suis toute petite, mais j'avais mis de côté cette passion à cause de mon travail."

D'une passion à un métier

De ses réflexions et voyages naît son premier livre "Dis-moi, la mer, et si... ?", un récit qui fait l’éloge de l’imprévu et de l'échec. Elle trouve un éditeur nantais et le livre est publié en octobre 2022. Ils partent désormais à l'assaut des librairies nîmoises pour se faire connaître, même si certaines exposent déjà l'ouvrage comme chez Teissier près des Arènes. La jeune autrice a trouvé sa voie et souhaite se consacrer à l’écriture ainsi qu’aux métiers du livre et de la culture.

Julia Urso dépose quelques exemplaires chez le libraire Teissier à Nîmes © Radio France - Adèle Chiron

