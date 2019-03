De Bergerac à Saint-Astier en passant par Saint-Rabier… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des carnavals, des portraits, un village perdu et le printemps ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

Profitez de ce dernier week-end d’hiver pour basculer vers le printemps !

« Toi, moi, jeux » : tel est le thème du Carnaval de Bergerac…

Que la fête commence dans les rues de Bergerac, ce dimanche à partir de 14h ! Les enfants sont invités à venir chercher leur passeport auprès des clowns, pour participer à toutes les animations gratuites : maquillage, chamboul’tout, atelier masques, jeux en bois, origamis à l’effigie de personnages de bande dessinée, jeux de l’oie, jeux traditionnels, jeux d’adresse, jeu des 10 différences, qui est qui, mystère des apparences, histoires de marionnettes, fabrication de jeu de morpion, parcours aventure regroupant 8 activités, parcours d’obstacles à vélo, pédalos, tandem, etc. Une scène est par ailleurs dédiée aux spectacles de danse et de clowns… Le pauvre Pétassou, lui, devrait être jugé vers 17h… « Toi, moi, jeux » ; le carnaval de Bergerac vous espère en famille ce dimanche à partir de 14h, place de la République.

Le carnaval de Saint-Astier promet la fête à Pétassou, samedi…

Samedi, dès 13h30 à Saint-Astier, un atelier de création de masques de carnaval vous attend sous la halle. Le départ du défilé, devant la mairie, se fera à 14h30, avant le jugement de Pétassou, à 15h15, qui sera livré à son funeste sort en fumée. A 16h, un goûter sera offert sous la halle par l’association des commerçants, en marge de vente de crêpes et gâteaux. A 17h, enfin, une séance de cinéma sera offerte aux enfants par la municipalité de Saint-Astier.

Des « Portraits de femmes ou 21 chansons en forme de poire » sont annoncés à Saint-Rabier, samedi…

Un voyage drolatique à dos de chansons vous propose ces « Portraits de femmes », de la préhistoire jusqu’à nos jours, de la petite fille à la petite vieille… Des mauvaises filles, des destins de dames, engagées ou dérangées, fatales ou insolentes, indignes ou bienveillantes… A l’heure où la parole des femmes se libère, chantons-les, à travers Claude Nougaro, Anne Sylvestre, Georges Brassens, Régine, Les Rita Mitsouko, Barbara ou encore Marie-Paule Belle… « Portraits de femmes ou 21 chansons en forme de poire » ; c’est samedi, 20h30, à la salle des fêtes de Saint-Rabier ; l’entrée est à 15 euros.

Le printemps est là dimanche avant l’heure, à Daglan…

La municipalité de Daglan, avec 2 associations, organise ce dimanche la 4ème fête du printemps ! De nombreux exposants viennent vous proposer des arbres, des arbustes, des rosiers, des fleurs vivaces et annuelles, des plantes aromatiques, des plantes aquatiques ou carnivores, des semences et plants Bio pour les potagers, des plants de vigne ou encore des chênes truffiers. Divers matériels pour les jardins et pelouses seront exposés, en marge de rempotages d’orchidées, d’expositions et de démonstration de tournage par un artisan coutelier. Les enfants ne seront pas oubliés, avec un manège gratuit et un atelier créatif où ils pourront peindre leur pot de fleur. A midi, un repas « Poule au pot » sera servi dans la salle des fêtes. Cette 4ème Fête du printemps vous attend donc à Daglan dimanche.

Du théâtre est annoncé à Eymet, samedi…

Un bistrot de pays dans un village perdu au milieu de nulle part… Que faire pour redonner un peu de vie à cet endroit oublié de tous ? Les quelques survivants y réfléchissent très sérieusement ! Tout public, « Le pire village de France », pièce de Jean-Pierre Martinez interprétée par le Théâtre des Cornières, vous est proposé samedi, 20h30 à l’Espace Culturel d’Eymet ; l’entrée est à 8 euros pour ce spectacle d’une heure trente, sans entracte.