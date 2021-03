De Château-Gontier-sur-Mayenne à Laval : mobilisation ce samedi pour la reprise de la culture

Une journée de mobilisation du milieu culturel mayennais est prévue ce samedi 20 mars, dans le cadre du mouvement national "Le Printemps est inexorable", pour demander la réouverture de tous les établissements culturels le plus rapidement possible.

Un autre rassemblement est également prévu à 11h au théâtre de Laval, occupé depuis mercredi : "un an de confinement pour la culture, cela signifie que de nombreux intermittents ou salariés permanents, artistes, prestataires sont privés d'une grande part de leurs activités et de leurs revenus. Un an de confinement pour la culture, c'est également un grand vide dans le quotidien de nos concitoyens privés de moments magiques, de rencontres et d'émotions".

Le milieu culturel mayennais exige donc une réouverture de tous les lieux de culture et d'art dans un délai raisonnable et un engagement pour prolonger, au-delà du 31 août, de l'année blanche pour tous les intermittents du spectacle.