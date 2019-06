"De Colmar à Kaboul " : Ariane Geiger Hiriart, la fondatrice d'une ONG raconte son parcours

Ariane Geiger Hiriart, la fondatrice de l'ONG "Le Pélican" vient de sortir un livre pour raconter son parcours. "De Colmar à Kaboul " retrace son itinéraire et comment elle est arrivée en Afghanistan pour aider, avec son mari, les enfants et femmes Hazaras.

Colmar, France

De passage en Alsace, Ariane Geiger Hiriart, malgré un emploi du temps bien chargé nous a accordé un peu de temps, pour parler de son livre qui vient de paraître. Il s'intitule "De Colmar à Kaboul".

Elle retrace dans son ouvrage son parcours de fondatrice de l'ONG le Pélican, elle vit près de Colmar, à Ingersheim. "Le Pélican" elle l'a crée en 2002 avec son mari (depuis disparu ), l'organisation vient en aide aux Hazaras, l'une des ethnies les plus défavorisées d'Afghanistan .

Volonté d'aider une population qui souffre

Après la mort douloureuse de son fils atteint d'une leucémie, Ariane et son mari se sont réfugiés dans la spiritualité et ils avaient envie de venir en aide à ceux qui en avaient besoin , ils ont fondé "Le Pélican" en 2002.

Ariane Hiriart dans son école - Ariane Geiger Hiriart

Rencontre avec Ariane Geiger Hiriart Copier

Quand je vois ces enfants et ces femmes qui sont passés chez nous et qui ont des bonnes situations, c'est une grande fierté ! " Ariane Geiger Hiriart

Ils sont arrivés en Afghanistan où ils ont décidé d'aider les Hazaras. Au départ Ariane et son mari leur apportaient de la nourriture. Depuis, l'idée a fait son chemin et désormais ce sont trois écoles qui ont été construites et qui accueillent 450 élèves, dont une école de sourds et muets.

Entre l'Alsace et l'Afghanistan

Ariane navigue entre la France et l'Afghanistan. Elle est en Afghanistan pour s'occuper de l'organisation et des 40 personnes qui travaillent là bas, aux côtés des enfants et des femmes. Le pays reste une zone dangereuse avec les attentats, la menace de Daech.

Ariane Hiriart au milieu de ses élèves - Ariane Geiger Hiriart

Ariane Geiger Hiriart fière du travail accompli Copier

Quand nous arrivons à leur donner une bonne éducation de base, ils rejoignent les écoles afghanes traditionnelles et certains vont à l'université."

En France, Ariane passe son temps à organiser des conférences et des collectes pour l'association, puisque "Le Pélican" ne vit que de dons de particuliers.

Cela représente un budget de 220.000 euros.

Pour joindre le Pélican : asso.le.pelican@gmail.com

Plusieurs rendez-vous de conférences pour rencontrer Ariane Geiger Hiriart en Alsace