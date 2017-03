De David à Courbet : 56 chefs-d'oeuvre exposés à Clermont-Ferrand

Le musée d'art Roger-Quilliot accueille jusqu'au 3 septembre des toiles d'exception de la première moitié du XIXe siècle. Une collection hors les murs détenue par le musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon.

Après l'énorme succès populaire de l'exposition "Autoportraits" du musée d'Orsay l'an dernier, avec près de 65 000 visiteurs, le musée d'art Roger-Quilliot de Clermont-Ferrand devrait encore attirer les foules avec une nouvelle exposition exceptionnelle. Des chefs-d’œuvre issus du musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon. Un musée actuellement fermé pour cause de rénovation et donc l'occasion de faire circuler cette collection en partenariat avec les musées de Rennes, Dole et donc Clermont-Ferrand.

Amandine Royer, conservatrice et directrice adjointe du musée d'art Roger-Quilliot, vous invite à visiter cette exposition.

De David à Courbet en passant par Géricault ou Goya, 56 tableaux de la peinture de la première moitié du XIXe siècle sont exposées jusqu'au début du mois de septembre. Cette exposition couvre "une époque particulièrement foisonnante de l'histoire de l'art où les institutions et les codes artistiques sont secoués par les artistes". A travers la présentation de plusieurs esquisses, études ou tableaux inachevés, elle permet d'éclairer le public sur les procédés utilisés par les peintres pour réaliser leurs portraits, paysages ou peintures d'histoire.

